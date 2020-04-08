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В Киеве неизвестные подожгли камыш возле жилого квартала: в сеть попало видео
В Киеве по улице Драгоманова, 8б, горит камыш. Рядом находятся жилые дома, школьный стадион и автопарковка. Огонь быстро распространяется вокруг. Отметим, правительство решило ужесточить наказания за поджигание сухостоя.
Видео опубликовал «Киев Оперативный».
Женщина, которая живет в этом районе пишет в Facebook, что рядом с очагом пожара озеро и много деревьев. Пожарные машины не смогут подъехать. Она сожалеет о том, что от огня пострадают деревья и утки, которые гнездятся на озере.
«Страшно представить, во что превратится этот уголок природы после пожара», — пишет киевлянка.
В сети считают, что если бы было ощутимое наказание, то поджигателей сразу стало бы намного меньше.
Напомним, с начала 2020 года пожары в Украине уже уничтожили около 18 тысяч гектаров экосистем. В субботу, 4 апреля, масштабный пожар возник в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Еще один масштабный пожар возник на Новояворовском мусорном полигоне во Львовской области. Самая распространенная причина пожаров в в лесах, на полях и открытой местности — сжигание сухой травы.
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