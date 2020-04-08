27.01 / 27.46 28.99 / 29.75
Киев: +17
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Киеве неизвестные подожгли камыш возле жилого квартала: в сеть попало видео

18:13 8 апреля 2020 455
пожар
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Киеве по улице Драгоманова, 8б, горит камыш. Рядом находятся жилые дома, школьный стадион и автопарковка. Огонь быстро распространяется вокруг. Отметим, правительство решило ужесточить наказания за поджигание сухостоя.

Видео опубликовал «Киев Оперативный».

Женщина, которая живет в этом районе пишет в Facebook, что рядом с очагом пожара озеро и много деревьев. Пожарные машины не смогут подъехать. Она сожалеет о том, что от огня пострадают деревья и утки, которые гнездятся на озере.

«Страшно представить, во что превратится этот уголок природы после пожара», — пишет киевлянка.

В сети считают, что если бы было ощутимое наказание, то поджигателей сразу стало бы намного меньше.

Напомним, с начала 2020 года пожары в Украине уже уничтожили около 18 тысяч гектаров экосистем. В субботу, 4 апреля, масштабный пожар возник в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Еще один масштабный пожар возник на Новояворовском мусорном полигоне во Львовской области. Самая распространенная причина пожаров в в лесах, на полях и открытой местности — сжигание сухой травы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Донато Сабиа

От коронавируса умер чемпион Европы, только недавно похоронивший отца

медик

Массовое тестирование на коронавирус в Украине невозможно: названа причина

Лавра

Две трети священнослужителей Киево-Печерской лавры заражены коронавирусом, — результаты тестирования

резиденция на Волге

"Когда приезжает Медведев, требуют не выпускать коров": СМИ показали имение экс-премьера России (видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер