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В Крыму оккупанты вынесли приговор украинскому «террористу»
В оккупированном Крыму Армянский городской суд, который подконтролен РФ, приговорил жителя Симферополя Дениса Кашука к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы. Ранее оккупанты обвинили крымчанку в работе на разведку Украины.
Как сообщают Крым. Реалии, Дениса Кашука обвиняли в незаконном хранении взрывчатки.
С протестом в адрес РФ выступило Министерство иностранных дел Украины.
«Оккупационная власть лишила Кашука надлежащего права на защиту, в частности допустила к делу независимого адвоката только на стадии судебного разбирательства, а также оказывала психологическое давление на задержанного в виде угроз в адрес его родственников. Отдельные члены семьи вследствие таких угроз были вынуждены покинуть оккупированный полуостров. Расцениваем такие действия оккупационных властей Крыма как продолжение политических репрессий против граждан Украины, которые живут в условиях оккупации», — сказано заявлении, которое размещено на сайте ведомства.
Ранее жена Дениса Кашука, заявила, что, по ее мнению, мужа с помощью пыток заставили оговорить себя.
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