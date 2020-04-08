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Украина

В Крыму оккупанты вынесли приговор украинскому «террористу»

18:32 8 апреля 2020 119
Денис Кашук
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В оккупированном Крыму Армянский городской суд, который подконтролен РФ, приговорил жителя Симферополя Дениса Кашука к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы. Ранее оккупанты обвинили крымчанку в работе на разведку Украины.

Как сообщают Крым. Реалии, Дениса Кашука обвиняли в незаконном хранении взрывчатки.

С протестом в адрес РФ выступило Министерство иностранных дел Украины.

«Оккупационная власть лишила Кашука надлежащего права на защиту, в частности допустила к делу независимого адвоката только на стадии судебного разбирательства, а также оказывала психологическое давление на задержанного в виде угроз в адрес его родственников. Отдельные члены семьи вследствие таких угроз были вынуждены покинуть оккупированный полуостров. Расцениваем такие действия оккупационных властей Крыма как продолжение политических репрессий против граждан Украины, которые живут в условиях оккупации», — сказано заявлении, которое размещено на сайте ведомства.

Ранее жена Дениса Кашука, заявила, что, по ее мнению, мужа с помощью пыток заставили оговорить себя.

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