Украина

Более 300 зараженных: на Буковине COVID-19 обнаружен еще у 30 человек, одна женщина умерла

В Черновицкой области, где от коронавируса умер экс-президент украинского футбольного клуба, в течение суток 8 апреля зафиксировали 30 новых лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом заявил в своем видеообращении глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

Он отметил, что среди вновь выявленных случаев болезни больше всего приходится на Хотинский район (10), Черновцы (9) и Глубокский район (6 человек).

«Важно отметить, что 13 из этих людей не были за границей и заразились через контакт с людьми, которые вернулись из-за границы в прошедшие три-четыре недели», — уточнил он.

Кроме того, Осачук сообщил о смерти 66-летней медицинской работницы из Черновцов, которая была госпитализирована с подозрением на коронавирус.

Вместе с тем, по информации чиновника, в Черновцах выздоровела от COVID-19 и была выписана из больницы 61-летняя местная жительница.

Таким образом, в Черновицкой области по состоянию на вечер 8 апреля зафиксировано 303 случая коронавируса, среди них 17 человек выздоровели, а семеро скончались.

Напомним, 11 марта Кабинет министров Украины на три недели ввел карантин на всей территории Украины для противодействия коронавирусу из Китая. Кабмином предложено установление ограничений на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек. Через 2 недели после этого Кабмин ввел режим чрезвычайной ситуации на всей территории Украины и продлил карантин на месяц — до 24 апреля. 3 апреля карантин усилили: ввели обязательную 14-дневную обсервацию для лиц, прибывающих из-за границы, запретили передвигаться по улицам более чем двум лицам, кроме случаев сопровождения детей.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по информации премьер-министра Дениса Шмыгаля, в среду, 8 апреля, на заседании правительства были внесены изменения в перечень ограничений, который утвержден на время карантина в связи с эпидемией коронавируса.

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