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56-летняя Лолита Милявская шокировала фигурой в облегающем комбинезоне (видео)
Певица Лолита Милявская, которая похвасталась «знакомством» с Дональдом Трампом, шокировала поклонников провокационным нарядом и фигурой. 56-летняя артистка появилась на шоу «Вечерний Ургант» в нюдовом блестящем облегающем комбинезоне. Закулисное видео Лолита показала в Instagram. Видно, что Милявская очень сильно похудела, избавилась от выпирающего живота и жира.
«Эфир сегодня @vecherniy_urgant). В гостях у Ивана, примерила костюмчик для Крокуса. Вдруг, в октябре не понадобится, есть хочется», — подписала видео певица.
Поклонники в шоке и от смелого наряда и от изменений фигуры Милявской.
«Лола почему вы всегда хорошеете и стройнее только после разводов?». «Вы шикарная как всегда». «Вот правда говорят: „развод женщинам только на пользу идет“. „Куда делся огромный живот? Стало хорошо“. „Мне бы после таких результатов и кусок в горло не полез“. ПРОСТО БОМБА!!! ТАК ШИКАРНО ВЫГЛЯДЕТЬ!!! ЛОЛА ЭТО САМОЕ ТО!!! БОЛЬШЕ НЕ НАДО. ВЫГЛЯДИШЬ ШИКАРНО !!! НАПИШИ ПОЖАЛУЙСТА ЭНДОКРИНОЛОГА И ЦЕНТР. ГДЕ ПРИНИМАЕТ», — пишут поклонники в комментариях.
Ранее Лолита рассказывала, что после скандального развода обратилась за помощью к психологу и эндокринологу, занялась своим здоровьем. Ей удалось скинуть около 20 кг. А еще некоторое время назад Лолита в обтягивающем комбинезоне вызывала недоумение.
«ФАКТЫ» также писали о том, как сильно после развода похудела певица Адель. В новом облике звезду просто не узнать.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!