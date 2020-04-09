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Происшествия

Пожары в Чернобыльской зоне: полиции пришлось эвакуировать самоселов

11:37 9 апреля 2020 100
Чернобыльский лес
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Из-за масштабного лесного пожара в Чернобыльской зоне полиции пришлось эвакуировать людей, которые живут в поселке городского типа Полесское, расположенном на территории зоны отчуждения.

Об этом на брифинге в четверг, 9 апреля, заявил начальник отделения, майор полиции Ян Обжелянский.

Кроме того, на прилегающую территорию ограничили допуск граждан, закрыв контрольно-пропускные пункты «Полесское» и «Овруч» на границе зоны отчуждения.

По информации ГСЧС, 9 апреля в Чернобыльских лесах спасатели продолжают тушить пожары на территории Денисовецкого, Котовского и Корогодского лесничеств. Всего к тушению привлечены 326 человек и 84 единицы техники, в том числе самолеты и вертолеты.

По состоянию на 8 часов утра в зоне отчуждения еще наблюдается тление сухой травы и лесной подстилки отдельными очагами.

По информации спасателей, радиационный фон по Киеву и области в пределах нормы и не превышает естественных фоновых значений (Киев — 0,013 мР / час, Киевская область — в пределах 0,012 мР / ч, при допустимом фоне 0,05 мР / ч).

Напомним, в середине дня 4 апреля вблизи села Владимировка Котовского лесничества возник верховой лесной пожар на площади 20 га. Впоследствии было выявлено несколько очагов огня, тушение которых продолжается до сих пор. К тушению пришлось привлекать авиацию — два пожарных самолета АН-32П и вертолет МИ-8. Чтобы потушить пламя, были сброшены с воздуха 50 тонн воды.

Полиция нашла виновника масштабного пожара на территории Чернобыльской АЭС. Это 27-летний житель села Раговка Полесского района. Молодой человек решил сжечь мусор и сухую траву, но три небольших костра обернулись настоящим бедствием. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился по сухостою. Сначала горела трава, затем пламя перекинулось на деревья. Из-за халатности одного человека выгорело пять гектаров Котовского лесничества.

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