Шоу-бизнес

Свадьбы не будет: потерявшая отца племянница Софии Ротару не может оправиться от горя

Популярная певица Sonya Kay, потерявшая недавно отца, назвала причину его внезапной смерти и рассказала, что будет с запланированной на лето свадьбой. Племянница Софии Ротару впервые прокомментировала трагедию в их семье.

«Мама позвонила мне и сказала — папа умер. У меня просто был такой шок, что я не понимала, что происходит. Потому что они с мамой только приехали из Израиля, где его лечили от онкологии, и все вылечили, все было хорошо. Но нам сказали, что это был тромб, он оборвался, и отец умер за секунду», — рассказала Sonya Kay в комментарии программе «Зірковий шлях».

Именно папа должен был вести Соню к алтарю. Ведь в июне в Киеве певица мечтала отгулять роскошную свадьбу. Планировали пригласить около 100 гостей. Но теперь певица говорит, что никакая свадьба ей не нужна.

«Свадьбы не будет, потому что без него мне она не нужна. Мы просто распишемся 7 июня и все. Распишемся и будем жить дальше», — сказала певица в эфире канала «Украина».

Напомним, 65-летний Сергей Хлябич ушел из жизни две недели назад. О его смерти сообщила в сети София Ротару, родная сестра его жены Лидии.

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