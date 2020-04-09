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Украина

Магнитные бури: ожидать ли удара в апреле

13:14 9 апреля 2020 129
Магнитная буря
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Магнитные бури зачастую негативно влияют на здоровье людей, особенно на метеочувствительных.

Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца ФИАН дала прогноз, который касается этого явления в апреле. Он свидетельствует, что месяц окажется достаточно благоприятным. Так, в ближайшие дни магнитосфера будет находиться в естественных пределах.

Незначительное повышение уровня активности потоков солнечного ветра прогнозируется лишь 15, 26 и 27 апреля. В результате особых изменений в самочувствии жители Украины почувствовать не должны. Но чтобы гарантированно избежать негативного влияния магнитосферы, рекомендуется хорошо высыпаться, не пить алкоголь и не переедать.

Ранее сообщалось, что в марте 2020 года степень возмущения магнитосферы в некоторые дни была на одну-две ступень выше естественного фона.

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