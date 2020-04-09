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Стояла на балконе: в Луцке подстрелили 16-летнюю девушку
В Луцке (Волынская область) неизвестный ранил (предположительно, из пневматического оружия), несовершеннолетнюю девушку, стоявшую дома на балконе. Ранее в Одессе неизвестный с пистолетом и ножом напал на семью с маленьким ребенком.
Как сообщают «Волынские новости», ЧП, во время которого ранение получила 16-летняя девушка, произошло на улице Кравчука. Пострадавшую увезли в больницу, правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.
Открыто уголовное производство по статье о хулиганстве.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве полицейские разыскивали BMW X5 черного цвета, ехавшие в котором мужчины несколько раз стреляли по людям.
Иллюстративное фото.
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Женщинам очень легко снимать стресс на кухне. Например, достала индюка или петуха, назвала его Петей или Ваней, отрезала все, что захотела — и медленно-медленно опустила в кипяток...