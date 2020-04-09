Коронавирус в Украине: озвучен прогноз по снижению уровня заболеваемости

Здоровье и медицина

Пик заболеваемости коронавирусом COVID-19 будет в начале мая. Об этом директор Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Игорь Кузин заявил в интервью НВ.

«Конкретных дат нет, но конец апреля-начало мая, — да, — скорее всего, это будет пик регистрируемой заболеваемости. С постепенным снижением в июне», — сделал прогноз Игорь Кузин.

При этом он предположил, что при отсутствии карантина за время пандемии может заразиться до 22 миллионов украинцев. При принятых мерах прогнозы, по его словам, сильно разнятся: от 2−3 тысяч до 400 тысяч заболевших.

О вероятности продления карантина Игорь Кузин сказал: «Если увидим прирост новых и продолжающуюся передачу внутри групп населения, то, как минимум, его нужно продлевать еще на две недели. Потом еще на две недели, то есть, скорее всего, что исчисление будет идти двухнедельными периодами до момента, пока мы не перестанем регистрировать прирост новых случаев, подтверждающих локальную передачу».

Ранее сообщалось, что во время пасхальных праздников будут действовать жесткие ограничения.

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