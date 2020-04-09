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Украина

Въезд — только по спецпропускам: Мелитополь ушел на самоизоляцию

16:08 9 апреля 2020 349
КПП
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В Запорожской области со среды, 8 апреля, на въездах и выездах Мелитополя начали действовать работу 5 контрольно-пропускных пунктов. С четверга, 9 апреля, КПП начали работать во Львовской области. Это связано с пандемией коронавируса.

Как сообщает горсовет Мелитополя, остальные въезды и выезды перекрыли с помощью блоков и траншей.

Проезжать через КПП имеют право только транспортные средства, которые получили соответствующую справку. Кроме того, водители должны предъявлять паспорт либо другие удостоверения личности. Запрещен въезд частных лиц, которые не работают и/или не проживают в городе.

Нарушителям грозит штраф от 17 до 34 тысяч гривен.

Ранее сообщалось, что в Мелитополе обнаружили коронавирус у военнослужащего одной из частей, базирующейся в городе.

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