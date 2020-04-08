- 21:21 Брестское «Динамо» с Милевским и Хачериди победило парней Вернидуба в полуфинале Кубка Беларуси
- 21:16 Обмен пленными должен состояться до Пасхи: у Зеленского рассказали о результатах переговоров
- 21:02 На Львовщине еще одна смерть от COVID-19
- 20:47 В Одессе снова горел печально известный колледж: в сети указали на интересный момент
- 20:37 Стала известна дата внеочередного заседания Рады: что на нем рассмотрят
- 20:21 Боевики завербовали чиновницу Луганской обладминистрации, но вмешалась СБУ
- 20:08 Денисова рассказала, как российские тюремщики издеваются над охранником Яроша
- 20:01 Школа онлайн: после математички оскандалилась учитель истории
- 20:00 На карантине украинцев стали больше донимать чувство тревоги и бессонница
- 19:48 В Одессе суд приговорил к пожизненному заключению убийцу трех человек
- 19:40 «Одетой долго мне стоять не пришлось»: откровенное признание участницы «Холостяка-10»
- 19:39 Легендарный футболист победил коронавирус
Обмен пленными должен состояться до Пасхи: у Зеленского рассказали о результатах переговоров
Обмен пленными между украинской стороной и так называемыми «ДНР» и «ЛНР» произойдет до пасхальных праздников.
В Офисе президента отметили, что Трехсторонней контактной группой по урегулированию конфликта на Донбассе были достигнуты принципиальные договоренности относительно списков для взаимного освобождения удерживаемых лиц.
Также сообщается, что по поручению президента Зеленского, украинская сторона в ТКГ инициировала проведение переговорного процесса непрерывно, в формате видеоконференции.
Напомним, ранее, участники Трехсторонней контактной группы не смогли достичь договоренности по разведению сторон на трех новых участках фронта. Предлагались три «гуманитарных» участка — КП «Гнутово», железнодорожный мост в Станице Луганской, Новоселовка Вторая (в районе Авдеевки).
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
"Когда приезжает Медведев, требуют не выпускать коров": СМИ показали имение экс-премьера России (видео)
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...