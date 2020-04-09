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Здоровье и медицина

Что делать, если укусил клещ: советы инфекциониста

20:24 9 апреля 2020 303
клещ
Наталия САНДРОВИЧ, «ФАКТЫ»

Страна на карантине. Но кроме людей, зараженных коронавирусом, к инфекционистам обращаются и пациенты, пострадавшие от клещей. Казалось бы, где можно заразиться? Один подцепил паразита во время утренней пробежки, другой — гуляя с собакой. Часто клещи кусают маленьких детей, а взрослых атакуют во время работы на подворье или дачном участке. Не удивительно: весна ранняя, и клещи, изголодавшиеся после зимней спячки, проснулись на месяц раньше, чем всегда.

Что делать, если человека укусил клещ, специально для «ФАКТОВ» рассказал врач-инфекционист Киевской городской клинической больницы № 4 Евгений Дубровский.

— Постарайтесь сохранить клеща и как можно скорее сдать его в лабораторию на анализ, — объясняет Евгений Игоревич. — Нужно успеть в течение трех суток получить результат проверки. Если он негативный, можно расслабиться и жить спокойно. Правда, на всякий случай спустя полтора месяца следует проверить кровь на антитела.

— Где в Киеве можно сдать клеща на анализ?

— Исследования проводят в центральной вирусологической лаборатории, которая находится на улице Эстонской. Но поскольку лаборанты сейчас очень загружены в связи с распространением COVID-19, результаты могут выдать с опозданием. Остаются частные клиники. Знаю точно, что такой анализ быстро делают в ДНК-Лаборатории. Наверняка, в столице есть еще лаборатории, где исследуют клещей. Человек сам выбирает, где ему удобнее и подходит цена.

— Что делать, если тест покажет заражение боррелиями?

— Врач должен назначить экстренную профилактику антибиотиками коротким курсом. Если человек не успеет за 72 часа получить анализ, возможно, позже придется пройти полный курс лечения, который длится 21 день.

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— Как поступить в случае, когда человек вытащил и выбросил клеща?

— Думаю, неразумно после каждого укуса принимать антибиотики: вред токсичных препаратов никто не отменял. В любом случае — не паниковать: болезнь Лайма (или, по-другому, боррелиоз) прогрессирует медленно. Проблемы с организмом начинаются спустя шесть месяцев, а то и год-два после укуса клеща. Поэтому следует выждать после инцидента 20−25 дней и сделать анализ крови на антитела. Если сдать кровь раньше, то с большой вероятностью получим отрицательный результат. Однако это не значит, что организм чист от боррелий — просто антитела не успели выработаться.

— У всех ли появляется на месте укуса характерное пятно?

— К сожалению, кольцевидная эритема, как характерный симптом заражения боррелиями, появляется приблизительно у 60 процентов пациентов. Обычно она возникает через полторы-две недели после укуса клеща. Если кожа вокруг места внедрения паразита сразу или на второй-третий день покраснела и опухла, то можно заподозрить либо аллергическую реакцию, либо попадание в ранку грязи и возникшее инфицирование. При появлении кольцевидной эритемы нужно сразу начинать антибактериальную терапию. А если эритема не появилась, значит, сдавать анализ на антитела, как положено. И лечиться! К счастью, из опыта знаю, что пациенты переносят применение антибиотиков в подавляющем большинстве хорошо, без осложнений.

— Что если человек по какой-то причине не смог провериться и пролечиться?

— Расцениваю это как непростительную беспечность по отношению к своему организму. Запоздалое лечение все равно уменьшает воздействие инфекции на организм. Более того, шанс на выздоровление даже при хроническом боррелиозе очень высок. А если человек, не ведая об опасности, не обратил внимания на коварную инфекцию, то может годами лечить сердце, суставы, нервную систему, но эффект будет минимальным.

Ранее «ФАКТЫ» в интервью «ФАКТАМ» инфекционист Юрий Жигарев рассказывал, чего нельзя делать, если укусил клещ.

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