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«Возьми литру!»: сеть развеселил антивирусный призыв харьковской «наливайки»
В Харькове одно из заведений, которое продает спиртные напитки на разлив, отличилось необычным призывом, который актуален во время карантина. Ранее в Запорожье горе-мать поразила тем, что разъезжала в маршрутке с маленьким ребенком, который пил энергетик.
Фото объявления на двери «наливайки» разместили в Instagram на странице сообщества h_kharkov. Оно названо «Карантинный маркетинг».
Пользователи тут же отозвались многочисленными комментариями, среди которых есть не только веселые, некоторые считают, что во время карантина не следует спаивать населения.
Но большинство комментаторов все-таки далеко от морализаторства:
Ранее сообщалось, что психологи дали советы, как пережить карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, и при этом не сойти с ума.
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