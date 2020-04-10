Подвел длинный язык: на Волыни оштрафовали женщину, объявившую односельчанина "коронавирусным"

Происшествия

Тревожная ситуация с распространением коронавируса в Украине приводит к тому, что некоторые украинцы начинают испытывать панику и страх перед возможным заражением и пытаются «обезопасить» себя различными способами, в том числе и распространением недостоверной информации.

Именно такой случай произошел в Волынской области, где полицейские офицеры Забродовский объединенной территориальной общины были вынуждены составить на местную женщину протокол об административном правонарушении по ст. 173−1 (распространению ложных слухов) КоАП.

Об этом говорится в сообщении Сектора коммуникации полиции Волынской области.

Правоохранители установили, что женщина распространяла недостоверную информацию о заболевании односельчанина коронавирусом. В частности, гражданка утверждала, что мужчина, находясь за границей, заболел и намерен вернуться в деревню.

Составленный по результатам действий женщины протокол был направлен в суд.

Вскоре после этого Ратновский районный суд Волынской области признал женщину виновной, и обязал ее заплатить за совершенное правонарушение заплатит штраф в 170 гривен, а также 420 гривен судебного сбора.

«Полиция Волыни обращается ко всем гражданам с просьбой не нарушать правила карантина, сохранять спокойствие, не поддаваться панике, не распространять недостоверную информацию и следовать рекомендациям Министерства здравоохранения», — призвали украинцев в Нацполиции.

Напомним, что в марте в Украине появился сайт, который призван бороться с распространением слухов и мифов о коронавирусе. На сетевом ресурсе в доступной форме изложена информация о COVID-19 и о введенных в Украине мерах по противодействию инфекции.

Ранее «ФАКТЫ» писали о скандале с фейковыми новостями о коронавирусе, который разразился накануне в столице: в Сеть слили адреса в Киеве, по которым якобы проживают больные COVID-19. Столичные власти даже были вынуждены обратиться к правоохранителями по поводу действий распространителей подобной информации.

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