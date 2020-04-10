- 02:13 Задержка в два дня: Ляшко объяснил, почему в Украине мало выздоровевших от COVID-19
- 01:38 Проявляется на коже: французские медики предупредили о неожиданных симптомах коронавируса
- 01:02 «Сумасшедший чувак»: Усик назвал легенду, с которой хотел бы встретиться в ринге
- 00:58 Подвел длинный язык: на Волыни оштрафовали женщину, объявившую односельчанина "коронавирусным"
- 00:35 СБУ разоблачила наркодилеров в управлении ГСЧС в Хмельницкой области
- 09.04 23:58 ПЦУ отказалась от традиционного освящения в храмах вербы и куличей на Пасху
- 09.04 23:25 Карантин усилят: власти вводят в Черновицкой области особый режим
- 09.04 22:50 В Запорожской области зафиксировали первый случай смерти от коронавируса
- 09.04 22:29 В банк идти не нужно: НБУ разъяснил, что будет с картами, срок действия которых истек во время карантина
- 09.04 22:21 Боярка осталась без света и воды из-за сильнейшего пожара
- 09.04 21:55 В Одесской области поймали разрушителя памятника «чернобыльцам»
- 09.04 21:51 СМИ узнали об увольнении топ-руководителей ГБР
Подвел длинный язык: на Волыни оштрафовали женщину, объявившую односельчанина "коронавирусным"
Тревожная ситуация с распространением коронавируса в Украине приводит к тому, что некоторые украинцы начинают испытывать панику и страх перед возможным заражением и пытаются «обезопасить» себя различными способами, в том числе и распространением недостоверной информации.
Именно такой случай произошел в Волынской области, где полицейские офицеры Забродовский объединенной территориальной общины были вынуждены составить на местную женщину протокол об административном правонарушении по ст. 173−1 (распространению ложных слухов) КоАП.
Об этом говорится в сообщении Сектора коммуникации полиции Волынской области.
Правоохранители установили, что женщина распространяла недостоверную информацию о заболевании односельчанина коронавирусом. В частности, гражданка утверждала, что мужчина, находясь за границей, заболел и намерен вернуться в деревню.
Составленный по результатам действий женщины протокол был направлен в суд.
Вскоре после этого Ратновский районный суд Волынской области признал женщину виновной, и обязал ее заплатить за совершенное правонарушение заплатит штраф в 170 гривен, а также 420 гривен судебного сбора.
«Полиция Волыни обращается ко всем гражданам с просьбой не нарушать правила карантина, сохранять спокойствие, не поддаваться панике, не распространять недостоверную информацию и следовать рекомендациям Министерства здравоохранения», — призвали украинцев в Нацполиции.
Напомним, что в марте в Украине появился сайт, который призван бороться с распространением слухов и мифов о коронавирусе. На сетевом ресурсе в доступной форме изложена информация о COVID-19 и о введенных в Украине мерах по противодействию инфекции.
Ранее «ФАКТЫ» писали о скандале с фейковыми новостями о коронавирусе, который разразился накануне в столице: в Сеть слили адреса в Киеве, по которым якобы проживают больные COVID-19. Столичные власти даже были вынуждены обратиться к правоохранителями по поводу действий распространителей подобной информации.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
- Получила зарплату и решила побаловать себя морепродуктами. Купила кильку в томате, морскую капусточку...