Украина

Задержка в два дня: Ляшко объяснил, почему в Украине мало выздоровевших от COVID-19

Заместитель министра здравоохранения — главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко объяснил, почему в стране пока так мало выздоровевших от коронавируса, и их количество не превышает числа умерших.

Свои пояснения он привел в эфире ток-шоу «Право на владу», пишет ТСН.

По его словам, причина — в методике объявления пациентов выздоровевшими, которая помогает специалистам Минздрава понимать и отслеживать динамику заболеваемости.

«Почему у нас так мало тех, кто выздоровел? Кому был лабораторно подтвержден диагноз коронавирусной болезни, переходят в стадию выздоровления только после того, как два подряд через сутки будет проведено ПЦР-тесты, которые покажут отрицательный результат», — пояснил замминистра здравоохранения.

Такие тексты, по его словам, проводятся каждый день — к примеру, за минувшие сутки их провели около двух с половиной тысяч. И полученные результаты доказывают правильность выбранной практики по состоянию на 15-й день с момента, когда Украина пересекла отметку в сотню инфицированных.

«Видим рост исследований в вирусологической лаборатории после смены Минздравом алгоритма и отметили еще раз в правильности тестирования и запрета проведения тестирования», — сказал Ляшко.

Также главный санитарный врач рассказал о подробностях посещения Николаевской области, где пока официально не выявлено коронавируса.

«Коронавирус на Николаевщине не нашел, хотя искали довольно интенсивно. Вчера с министром здравоохранения обсудили спецоперацию, которую провели в ночь на четверг, в частности, отправили лабораторию из Одесской области в Николаевскую. Отобрали 11 образцов больных пневмонией и доставили их в лабораторию в Одесской области. Исследовали ее там. До этого они исследовались в Николаевской вирусологической лаборатории. Сверили эти образцы. Они идентичны: и там и там отрицательные», — отметил Ляшко.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по состоянию на утро четверга, 9 апреля, по всей Украине количество больных составило 1892 человека, из них у 224 инфицирование было подтверждено за предыдущие сутки. Умерли в Украине от коронавируса 57 человек, из них 5 — по 8 апреля. Кроме того, в 45 случаях пациенты выздоровели.

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