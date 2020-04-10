Анна Курникова показала фото с младшей дочкой, заинтересовав фанатов кухней на заднем плане

Шоу-бизнес

После того, как Энрике Иглесиас опубликовал у себя в Instagram видео «танца» с младшей дочерью, его гражданская супруга, бывшая российская теннисистка Анна Курникова, выложила на своей странице в Instagram свое фото с малышкой на руках. Мэри, которую дома называют Машей, родилась 30 января.

Поклонники забросали мать и дочь комплиментами, отметив, что девочка похожа на папу — певца Энрике Иглесиаса. Однако многих заинтересовали не только главные героини снимка, но и, как пишет издание Hello!, роскошная кухня, которая стала фоном.

Кухня оформлена в светлых цветах. Здесь имеется двойная духовка и виден край огромной вытяжки. Особенно впечатляет огромный холодильник для винных бутылок. На каждой из 15 полок размещается по меньшей мере четыре бутылки вина.

фото Instagram

Фанаты задаются вопросом — как паре, проживающей в большом особняке в Майами, удается поддерживать кухню в такой идеальной чистоте на самоизоляции — особенно теперь, когда у них появился третий ребенок. У 38-летней Анны и 44-летнего Энрике есть еще двухлетний двойняшки Николас и Люси.

Многим знаменитостям приходится сейчас самим вести домашнее хозяйство, занимаясь уборкой, стиркой, готовкой, так как весь персонал пришлось распустить из-за пандемии.

Так, ранее актриса Наоми Уоттс поделилась видео, на котором в истерике кричит — после того, как у нее в один день поломались принтер, пылесос и посудомоечная машина.

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