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"Спіймати Кайдаша": как звезды сериала переживают карантин и что постят в сети
Во время карантина в Украине в соцсетях многие делятся своими любимыми фильмами и сериалами. И особенной популярностью пользуется отечественный сериал «Спіймати Кайдаша». Последние эпизоды показали на телеканале СТБ еще 11 марта, но зрители смотрят онлайн, продолжают дискутировать, любить и даже ненавидеть героев.
А вот актеры, сыгравшие таких ярких героев, сидят на карантине и делятся фото и видео.
Правда, не все. Старшее поколение (и уже известное зрителю) не любит откровенничать.
Виктор Жданов (Омелько Кайдаш) ведет свою соцстраничку в Facebook сдержанно, делясь фото, сделанными во время съемок, и отзывами о работе.
Красноречием в соцсетях не страдает и дочь Жданова Оксана. Несколько фото и анонсов спектаклей (девушка — актриса).
Оксана Жданова
52-летний актер, которого мы уже видели в картинах «Киборги», «Домой», «Захар Беркут», «Черный ворон», был первым, кого утвердили на роль в «Спіймати Кайдаша». Уже под него подбирали других актеров.
Скромно молчит о себе в соцсетях и Ирина Мак (Мария). Но на страничке ее сына Макара Тихомирова есть семейные фото. Напомним, что Макар уже успел сняться в «Киборгах».
А вот Тарас Цимбалюк (Карпо) не молчит. В его Instagram фото и видео появляются почти каждый день. И лайков, и комментариев восхищенных под фото и видео хватает.
Тарас, сыгравший в сериале «Крепостная» и фильме «Черный ворон», давно полюбился публике. Правда, сейчас, после роли Карпа, его начали критиковать за русский язык.
Сейчас он переживает карантин, как все. Выбирает между тортами и физическими упражнениями, советует, как держать себя в форме.
Тарас пока не женился, но дама сердца у него есть. Это фотограф и стилист Тина Антоненко.
А вот его сериальный брат Григорий Бакланов (Лаврентий) в соцсетях советует фильмы и сериалы. А еще иногда постит фото с любимой девушкой — коллегой Анастасией Цымбалару.
Антонина Хыжняк (Якушева), сыгравшая Мотрю, кормит тех, кто сидит в самоизоляции. А еще делится детскими фото. Антонина воспитывает сына.
«Википедия» утверждает, что Тоня разведена, но сама она в прошлом году праздновала годовщину брака.
А вот Дарина Федина (Мелашка) в соцсети не выходит или очень хорошо прячется. Для девушки это дебют в кино. Она — студентка Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого.
Дарину поклонники часто просят отозваться в комментариях, но она молчит. И правильно делает, ведь ее героиню многие зрители к концу сериала возненавидели, о чем пишут в соцсетях очень активно и агрессивно.
Ну, а если вы уже посмотрели сериал о Кайдашах, рекомендуем пятерку самых популярных комедийных сериалов.
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