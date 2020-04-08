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Лаврин в платье, Карпо в тунике: в сеть слили фото со съемок «Спіймати Кайдаша»

14:04 8 апреля 2020 212
Кайдаши
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Забавные фото со съемок популярного сериала «Спіймати Кайдаша» попали в сеть. Обнародовала их актриса Антонина Хыжняк (Якушева), сыгравшая Мотрю.

Она заявила, что «в телефоне осталось еще много фото», которые «греют ей душу».

Спіймати Кайдаша

Спіймати Кайдаша

Спіймати Кайдаша

На фото актеры и съемочная группа развлекаются и работают. На одном из кадров Григорий Бакланов (Лаврин) позирует в зеленом платье Мелашки, а его «брат» Тарас Цимбалюк (Карпо) стоит в тунике и лосинах.

Спіймати Кайдаша

Спіймати Кайдаша

Поклонники Антонины потребовали больше фото, подчеркнув, что такие кадры — самые ценные, и заявили, что хотели бы увидеть второй сезон сериала.

Спіймати Кайдаша

Напомним, что сериал «Спіймати Кайдаша» стал одним из самых популярных во время карантина, а его герои и их диалоги стали мемами.

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