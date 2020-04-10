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Католическая Пасха: где смотреть онлайн-трансляцию богослужения в Ватикане
В воскресенье, 12 апреля христиане западного обряда празднуют Пасху. В связи с ограничениями из-за пандемии коронавируса богослужения будут транслироваться онлайн.
Месса под руководством Папы Римского Франциска пройдет в воскресенье, 12 апреля. Начало: в 12:00. Трансляцию проведут католическое телевидение EWTN, телеканалы «UA: Первый» и «5 канал».
Ранее сообщалось, что введением жесткого карантина в Украине хотят предотвратить распространение коронавируса во время Пасхальных праздников, на которые ожидается пик заболеваемости.
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