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Общество и люди

Занять очередь, привезти продукты или последить за человеком: какую работу предлагают на карантине

15:48 10 апреля 2020 61
Карантин
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Введение ограничений, связанных с карантином, резко изменило рынок предлагаемых услуг. Об этом свидетельствуют довольно неожиданные варианты, которые можно найти на ресурсе для предложения и поиска мелкой работы «Кабанчик».

Так, в разделе «Услуги» появилось много предложений «последить за человеком», «пробить человека, который угрожает моей семье, и находится в розыске», «найти должника и его местоположение».

Активизировались и те, кто нуждается доставке еды из различных заведений. Судя по объявлениям, особенно много тех, кто страдает без продукции Макдональдса.

А вот спрос на услугу «постоять в очереди» обнулился — карантин сделал свое дело, и в апреле не было сделано ни одного заказа.

Ранее сообщалось, что даже в условиях карантина Верховная Рада продолжает работу.

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