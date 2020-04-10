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Занять очередь, привезти продукты или последить за человеком: какую работу предлагают на карантине
Введение ограничений, связанных с карантином, резко изменило рынок предлагаемых услуг. Об этом свидетельствуют довольно неожиданные варианты, которые можно найти на ресурсе для предложения и поиска мелкой работы «Кабанчик».
Так, в разделе «Услуги» появилось много предложений «последить за человеком», «пробить человека, который угрожает моей семье, и находится в розыске», «найти должника и его местоположение».
Активизировались и те, кто нуждается доставке еды из различных заведений. Судя по объявлениям, особенно много тех, кто страдает без продукции Макдональдса.
А вот спрос на услугу «постоять в очереди» обнулился — карантин сделал свое дело, и в апреле не было сделано ни одного заказа.
Ранее сообщалось, что даже в условиях карантина Верховная Рада продолжает работу.
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