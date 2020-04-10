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Украина

Разумков снова экстренно созывает нардепов: названа дата заседания парламента

11:47 10 апреля 2020 217
Верховная Рада
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Изменения в госбюджет на 2020 год, которые, в частности, предусматривают создание фонда для борьбы с пандемией коронавируса, народные депутаты Украины рассмотрят в понедельник, 13 апреля.

По информации народного депутата Украины Ярослава Железняка, помимо бюджетного вопроса, в повестку дня также включены законопроекты о земельных кадастрах, связанные с карантином, а также постановления об отмене результатов голосования по рынку земли.

«Пока коалиция и президент не планируют вносить „закон о банках“ на это внеочередное заседание. Говорят, что может, будет еще одно на следующей неделе», — пишет он на своей страничке в соцсетях.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», проект Кабмина об изменениях госбюджета предусматривал создание стабилизационного фонда, увеличение финансирования пенсионных выплат и уменьшение — дорожных работ.

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