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Свадьба переносится? Невеста Виктора Павлика удивила заявлением

16:44 10 апреля 2020 243
Виктор Павлик и Катерина Репяхова
Вероника БОНДАРЬ, «ФАКТЫ»

Молодая невеста Виктора Павлика Екатерина Репяхова, рассказавшая о его странных привычках, заговорила о переносе свадьбы. Девушка переживает, что запланированное на июнь торжество придется переносить из-за карантинных мероприятий. Новую дату свадьбы, к которой она так тщательно готовится, Катерина назвать пока не может. Она показала один из возможных нарядов — роскошное круженое платье — и рассказала о проблемах, возникших из-за карантина.

«На сегодняшний день мы не принадлежим сами себе, но мы не спешим переносить свадьбу. Если границы не откроют до конца июня, то свадьба, конечно, будет перенесена. Потому что мама в Израиле, одна подруга в Москве, одна в Лондоне, одна в Америке. Так же для нас важно, какое финансовое положение будет у наших гостей, а это зависит от того, на сколько быстро мы все действительно сможем преступить к своим работам. Если свадьбу перенесем — новую дату рассекречивать не будем», — написала Катерина.

Напомним, свадьбу они с Виктором планируют сыграть в Днепре 10 июня. Эту дату она выбрала не случайно, советовалась с астрологом. Наряд невесты обещала без излишеств.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что племянница Софии Ротару певица Sonya Key отменила свадьбу из-за скоропостижной смерти отца.

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