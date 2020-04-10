27.09 / 27.47 29.25 / 29.91
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

ФОПам пообещали пособия на время карантина: кому положена доплата

17:49 10 апреля 2020 347
ФОПам пообещали пособия на время карантина: кому положена доплата
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

Правительство Украины завершает разработку нормативного акта, регламентирующего механизм доплаты одному из родителей ребенка в возрасте до 10 лет, которую будут получать физические лица-предприниматели, приостановившие бизнес и потерявшие доходы. Напомним, на заседании правительства 8 апреля было принято важное решение по соцвыплатам во время карантина.

По словам министра социальной политики Марины Лазебной, такую помощь планируют выплачивать в размере прожиточного минимума.

«Есть физические лица-предприниматели и другие самозанятые, которым сейчас очень сложно, но они не хотят прекращать предпринимательскую деятельность и фактически ушли в неоплачиваемый отпуск», — очертила круг будущих получателей денежной помощи министр в эфире телеканала 1+1.

Согласно проекту, выплаты будут осуществляться во время действия карантина, а также в течение 30 дней после его завершения.

Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали, какую работу предлагают украинцам на время карантина.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

На месте происшествия

Не смогли выбраться из горящего дома: трое детей погибли страшной смертью на Киевщине (фото)

Александр Усик

«Мужик со стальными яйцами»: Усик неожиданно высказался о Лукашенко и Зеленском (видео)

День братьев и сестер

День братьев и сестер: красивые открытки и поздравления

Коронавирус в ВСУ: стало известно о новых случаях заболевания среди бойцов

Коронавирус в ВСУ: стало известно о новых случаях заболевания среди бойцов

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер