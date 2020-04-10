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ФОПам пообещали пособия на время карантина: кому положена доплата
Правительство Украины завершает разработку нормативного акта, регламентирующего механизм доплаты одному из родителей ребенка в возрасте до 10 лет, которую будут получать физические лица-предприниматели, приостановившие бизнес и потерявшие доходы. Напомним, на заседании правительства 8 апреля было принято важное решение по соцвыплатам во время карантина.
По словам министра социальной политики Марины Лазебной, такую помощь планируют выплачивать в размере прожиточного минимума.
«Есть физические лица-предприниматели и другие самозанятые, которым сейчас очень сложно, но они не хотят прекращать предпринимательскую деятельность и фактически ушли в неоплачиваемый отпуск», — очертила круг будущих получателей денежной помощи министр в эфире телеканала 1+1.
Согласно проекту, выплаты будут осуществляться во время действия карантина, а также в течение 30 дней после его завершения.
Напомним, ранее «ФАКТЫ» писали, какую работу предлагают украинцам на время карантина.
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