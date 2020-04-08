Деньги

В Кабмине приняли важное решение по соцвыплатам во время карантина

Кабинет Министров принял решение о продлении выплаты уже назначенных ранее государственных социальных пособий. Таким образом, личного обращения граждан в органы соцзащиты не требуется. Соответствующее постановление правительство приняло в среду, 8 апреля. Напомним, на предыдущем заседании Кабмин упростил назначение помощи по безработице.

В соответствии с документом, лица с инвалидностью будут получать государственные выплаты без верификации до окончания ограничительных мероприятий.

Таким же образом продлены сроки выплаты государственной помощи другим незащищенным категориям лиц, в частности, семьям с детьми, лицам с инвалидностью и детям с инвалидностью, а также лицам, не имеющим право на пенсию.

По информации РБК-Украина, постановление было принято с предложением продлить сроки выплат на 30 дней после окончания карантина.

Кроме того, Пенсионный фонд Украины с 7 апреля начал выплачивать 500 гривен к пенсии гражданам старше 80 лет.

Ранее стало известно о том, когда пенсионеры получат обещанную президентом Украины доплату к пенсии в размере 1 тысячи гривен.

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