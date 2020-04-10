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Украина

Убийство Старицкого: жене экс-министра Кожары объявили подозрение

18:02 10 апреля 2020 602
Кожара с женой
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

В пятницу, 10 апреля, сообщено о подозрении жене бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары по факту дачи заведомо ложного показания. Напомним, в феврале этого года в доме экс-министра был найден застреленным предприниматель Сергей Старицкий.

Как сообщает прокуратура Киевской области, жена бывшего министра Марина Козерод на допросе в качестве свидетеля умышленно сообщила правоохранителям недостоверные сведения о фактах и обстоятельствах совершения ее мужем уголовного преступления.

Когда суд ходатайствовал об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, женщина предоставила суду такую же недостоверную информацию. Этим она пыталась помочь мужу избежать ответственности.

Как сообщалось ранее, Марина Козерод заявила, что лично пыталась отобрать пистолет у бизнесмена Сергея Старицкого, который якобы был сильно пьян, так как тяжело переживал развод с женой.

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