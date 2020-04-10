- 18:53 Коронавирус в ВСУ: стало известно о новых случаях заболевания среди бойцов
- 18:36 Не смогли выбраться из горящего дома: трое детей погибли страшной смертью на Киевщине
- 18:29 Внедрение без отторжений: как в Украине создают современную медицину
- 18:21 В частном «Биопарке» Одессы голодают животные
- 18:14 Тесты проводят с нарушениями: названа возможная причина отсутствия коронавируса на Николаевщине
- 18:13 «Мужик со стальными яйцами»: Усик неожиданно высказался о Лукашенко и Зеленском
- 18:07 Срочно на красную дорожку: Леся Никитюк удивила нарядом из одеяла
- 18:02 Убийство Старицкого: жене экс-министра Кожары объявили подозрение
- 17:49 ФОПам пообещали пособия на время карантина: кому положена доплата
- 17:42 ПУМБ защитит своих клиентов от мошенников
- 17:37 Запрет «ВКонтакте» и «Одноклассников»: в СБУ сделали важное заявление
- 17:26 Лечение от коронавируса: Минздрав разрешил использовать новый препарат
Убийство Старицкого: жене экс-министра Кожары объявили подозрение
В пятницу, 10 апреля, сообщено о подозрении жене бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары по факту дачи заведомо ложного показания. Напомним, в феврале этого года в доме экс-министра был найден застреленным предприниматель Сергей Старицкий.
Как сообщает прокуратура Киевской области, жена бывшего министра Марина Козерод на допросе в качестве свидетеля умышленно сообщила правоохранителям недостоверные сведения о фактах и обстоятельствах совершения ее мужем уголовного преступления.
Когда суд ходатайствовал об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, женщина предоставила суду такую же недостоверную информацию. Этим она пыталась помочь мужу избежать ответственности.
Как сообщалось ранее, Марина Козерод заявила, что лично пыталась отобрать пистолет у бизнесмена Сергея Старицкого, который якобы был сильно пьян, так как тяжело переживал развод с женой.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...