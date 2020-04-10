На чиновников Николаевской ОГА завели дело из-за коронавируса

Украина

Служба безопасности Украины (СБУ) начала проверять информацию о возможной служебной халатности должностных лиц Николаевской облгосадминистрации, которых подозревают в непринятии неотложных мер для противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе.

Так, внеочередная сессия областного совета 27 марта 2020 утвердила решение о внесении изменений в местный бюджет для приобретения медицинского оборудования, дезинфицирующих средств на сумму 109 млн гривен, однако чиновники областной администрации не предприняли реальных действий для выполнения решений областного совета.

На данный момент открыто уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 367 Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование, сообщили в пресс-службе СБУ.

Напомним, ранее в региональном управлении СБУ выяснили, что исследования на коронавирус в Николаеве проводились с нарушениями, поэтому всем людям с подозрением на заболевание нужно делать анализы заново. Тем временем официально Николаевская область до сих пор остается единственным регионом Украины, где не подтвержден ни один случай коронавирусной инфекции.

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