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Корейцы помогут украинским медикам: в Борисполь прибудет борт со средствами защиты от COVID-19
В связи с тем, что украинские медики постоянно находятся на первой линии борьбы с коронавирусом и нуждаются в современных средствах защиты от опасного заболевания, в Украину прибудет самолет с партией специальных медицинских средств защиты для противодействия распространению коронавируса COVID-19.
Об этом сообщили в Офисе главы государства.
Отмечается, что по личному поручению президента Владимира Зеленского в Республику Корея отправился очередной самолет, который доставит на родину 10 граждан Южной Кореи, которые изъявили желание вернуться домой, но не смогли вылететь из Украины из-за ограничения международного авиасообщения.
«На обратном пути самолет привезет в Украину многоразовые защитные костюмы и другие средства защиты, которые потом будут переданы в медицинские учреждения в регионах», — сообщили в ОП.
В Офисе главы государства напоминают, что накануне президент Украины Владимир Зеленский и президент республики Корея Мун Чжэ Ин во время телефонного разговора обсудили вопросы противодействия распространению коронавирусной инфекции COVID-19.
Ранее, 30 марта, из Южной Кореи в Украину уже были доставлены 100 тысяч ПЦР-тестов для выявления коронавируса.
Кроме того, в целом за текущую неделю в Украину будет доставлено почти полмиллиона респираторов, 150 тысяч одноразовых защитных костюмов повышенного класса, 100 тысяч тестов ПЦР и 200 тысяч реагентов, необходимых для ПЦР-тестирования, 20 тысяч защитных очков, десять аппаратов ИВЛ и десять спецбоксов для транспортировки больных, а также почти 10 миллионов масок, которые поступят на полки украинских аптек.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по последним данным, у 334 медицинских работников выявлены симптомы данного опасного заболевания. Такая печальная ситуация сложилась вопреки тому, что в Минздраве пытаются максимально обеспечивать медиков средствами индивидуальной защиты.
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