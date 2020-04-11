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В том числе пять священников: количество случаев COVID-19 в Черновицкой области выросло до 409
В Черновицкой области, где на выходных вводится особый режим, медики получили подтверждение еще 30 случаев коронавирусной болезни COVID-19.
Об этом в Facebook сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.
Общая численность инфицированных в области, по его словам, составила 409 человек.
«Как бы нам этого очень не хотелось, я призываю всех, чтобы мы наконец начали движение в обратную сторону и пытались возглавить рейтинг Украины по наименьшему количеству инфицированных в Украине. Пока нам это не удается. Мы остаемся среди лидеров — регион, который имеет наибольший показатель в Украине. По состоянию на сегодняшний вечер мы имеем 409 случаев», — сказал председатель ОГА.
За минувшие сутки в Черновицкой области умерли три человека, у двоих из них диагностировали коронавирус, у одного — подозрение на COVID-19. Таким образом, в области зафиксировано 13 летальных случаев. У девяти больных был диагностирован коронавирус, у одного человека подозрение отменено, анализов еще трех пока ожидают.
Среди инфицированных в Черновицкой области есть 5 священников. Один из них, из Новоселицкого района, контактировал с 123 своими верующими и с 4 священнослужителями.
В Герцаевском районе священник как контактное лицо имеет подозрение на COVID-19, его жена уже заболела.
Кроме того, в Черновцах находится зараженный коронавирусом священнослужитель с большим числом контактных лиц.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на девять утра пятницы, 10 апреля, в Украине подтверждены 2203 случая COVID-19. Зафиксированы 69 случаев с летальным исходом и 61 случаев выздоровления пациентов.
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