Украина

В том числе пять священников: количество случаев COVID-19 в Черновицкой области выросло до 409

В Черновицкой области, где на выходных вводится особый режим, медики получили подтверждение еще 30 случаев коронавирусной болезни COVID-19.

Об этом в Facebook сообщил председатель Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

Общая численность инфицированных в области, по его словам, составила 409 человек.

«Как бы нам этого очень не хотелось, я призываю всех, чтобы мы наконец начали движение в обратную сторону и пытались возглавить рейтинг Украины по наименьшему количеству инфицированных в Украине. Пока нам это не удается. Мы остаемся среди лидеров — регион, который имеет наибольший показатель в Украине. По состоянию на сегодняшний вечер мы имеем 409 случаев», — сказал председатель ОГА.

За минувшие сутки в Черновицкой области умерли три человека, у двоих из них диагностировали коронавирус, у одного — подозрение на COVID-19. Таким образом, в области зафиксировано 13 летальных случаев. У девяти больных был диагностирован коронавирус, у одного человека подозрение отменено, анализов еще трех пока ожидают.

Среди инфицированных в Черновицкой области есть 5 священников. Один из них, из Новоселицкого района, контактировал с 123 своими верующими и с 4 священнослужителями.

В Герцаевском районе священник как контактное лицо имеет подозрение на COVID-19, его жена уже заболела.

Кроме того, в Черновцах находится зараженный коронавирусом священнослужитель с большим числом контактных лиц.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на девять утра пятницы, 10 апреля, в Украине подтверждены 2203 случая COVID-19. Зафиксированы 69 случаев с летальным исходом и 61 случаев выздоровления пациентов.

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