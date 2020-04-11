- 13:16 А как же мы? Сеть озадачила многомиллионная помощь Украины для Албании
- 13:10 Десятки раз ездил на передовую: во Львове умер известный волонтер и капеллан
- 12:35 Воды почти нет, все заросло травой: в сети показали свежие фото Северо-Крымского канала
- 12:32 Спасти не удалось: выпавшая из окна двухлетняя девочка скончалась
- 12:28 Хороший день: гороскоп на 12 апреля для всех знаков зодиака
- 12:17 Зарабатывали 100 тысяч гривен в день: в Ивано-Франковске в подпольном цехе делали «антисептик»
- 12:07 Коронавирус в Киеве: опасное заболевание обнаружили еще у 3 детей
- 12:06 «Россия убивает украинцев, зачем с ними дружить?»: известный украинский футболист ответил Усику
- 12:05 Десятки миллионов: в Украине оценили убытки от пожара в Чернобыльской зоне
- 11:37 Использовал шарф вместо маски: в Одессе охранники супермаркета избили покупателя
- 11:31 Оставайтесь дома: записки для молитвы за здравие и упокой можно передавать в ПЦУ онлайн
- 11:27 Зеленский лайкозависимый, а его рейтинг будет падать: названа серьезная угроза для Украины
Воды почти нет, все заросло травой: в сети показали свежие фото Северо-Крымского канала
В сети появилось новые фото Северо-Крымского канала, сделанные на территории Херсонской области. Напомним, ранее стало известно, что в Крыму практически высохло Симферопольское водохранилище, которое некогда было одним из крупнейших искусственных водоемов полуострова и полностью обеспечивало водой не только Симферополь, но и близлежащие населенные пункты.
Автор снимка, блогер с ником Гошик Винницкий отметил, что ниже Каланчака воды уже нет.
«Вода в Крымском канале только для орошения полей Херсонщины», — констатировал блогер.
Впоследствии он отметил также, что вода в Крым пойдет только после того, когда последняя «лаптеногая сволочь» оттуда выметется.
Напомним, уже в первые дни на посту премьер-министр Украины Денис Шмыгаль отметился скандальным заявлением о том, что Украина может давать воду на полуостров в случае, если крымчане будут в этом нуждаться.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?