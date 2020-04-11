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«Затащили в автобус и поставили на колени»: киевлянка пожаловалась на полицейский беспредел
В Киеве полицейские задержали женщину, которая вышла из дому, чтобы купить лекарства в аптеке. Ее силой затолкали в автобус, полностью набитый людьми, а во время задержания ей вывернули руку. Об этом киевлянка Александра Навроцкая написала в Facebook.
«8 апреля я вышла из дома примерно в 16.30 в аптеку за номигреном. Это лекарства, которые были крайне мне нужны. Конечно я была в маске и имела удостоверение моей личности. Когда я вышла из дома, на пути в аптеку уже была толпа полицейских и несколько моих соседей. Я обратилась к работникам полиции с просьбой объяснить, что случилось. Не получив корректного ответа я перешла на другую сторону улицы, чтобы избежать толпы (что видно на видео) и начала снимать. Через несколько минут ко мне подбежали трое работников Беркута (они теперь вроде ППОП) с криками „положи телефон“, при этом они заблокировали меня в крытом переходе. Как вы все видели на видео никто не представился, не предъявлял мне никаких требований. Грубо разговаривали, жестко заломили и потащили в автобус набитый людьми (часть из них была без масок)», — пишет она.
Жительница столицы сообщила, что во время задержания ей вывихнули руку.
«Я несколько раз теряла сознание. Скорую мне полиция не вызвала, хотя об этом просили несколько раз. В бессознательном состоянии меня затянули в автобус, позже меня в нем поставили на колени. Я просто была в шоке. Когда пришла в себя, то поняла что кроме меня в автобусе было еще около 30 человек (привет правила карантина). Звонить родным и адвокату запретили. К тому же, плотность беркутов в автобусе была настолько высокой, что, думаю, риск заразиться COVID-19 был критическим», — сообщила она.
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