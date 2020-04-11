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Таран признал, что в ВСУ не хватает средств защиты от коронавируса
В то время, когда в Украине с каждым днем увеличивается количество инфицированных COVID-19, в том числе и в армии, в ВСУ не хватает защитных средств для военнослужащих и военных медиков.
Об этом в интервью «ТСН. Тиждень» заявил министр обороны Андрей Таран.
По словам министра, индивидуальных средств в необходимом количестве не хватает, но работа ведется. Армии выделили из первой партии, привезенной из Китая, значительное количество средств. Кроме того, отметил Таран, что в ВСУ есть три передвижные мобильные лаборатории.
Министр также признал, что на фронте невозможно соблюдать социальную дистанцию. И если коронавирус появится в частях на передовой, то «это будет очень-очень трудно».
«Именно поэтому мы осуществляем все возможные меры для предотвращения коронавируса в ВСУ», — отметил Таран.
По его словам, все военнослужащие при входе на территорию воинской части проходят термоконтроль с помощью инфракрасных термометров. В штабах, ограничили количество командировок, служебных совещаний, и, по возможности, общаются с помощью средств связи.
Кроме того, осуществляется дезинфекция с помощью штатных средств радиационной, химической и биологической защиты. Обрабатываются как территории, прилегающие к воинским частям, так и объекты инфраструктуры на территориях военных городков.
В частности, за сутки, отметил министр, ВСУ проводит дезинфекцию около 500 квадратных метров своими штатными силами. Для этого ежедневно используется около 50 тонн дезинфицирующей жидкости с содержанием хлора.
Министр отметил, что на Донбассе, в районе операции Объединенных сил на всякий случай уже развернуто четыре полевых госпиталя. В резерве находятся более 40 лечебно-сестринских бригад, которые будут задействованы в случае необходимости.
Таран также заявил, что в случае резкого ухудшения ситуации с коронавирусом ВСУ готовы предоставить свои военные госпитали для гражданских пациентов.
Напомним, в ВСУ на сегодняшний день уже 10 человек заразились коронавирусом, одна заболевшая умерла. Есть и выздоровевшая — женщина- военврач из Хмельницкого госпиталя.
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— Роза Львовна, а почему вы отказали прошлому жильцу? — Я, конечно, не любопытна, но, если человек постоянно закрывает замочную скважину, это таки подозрительно!