Украина

Католическая Пасха: прямая трансляция службы с Папой Римским в Ватикане (видео)

В воскресенье, 12 апреля римо-католики празднуют Пасху. Праздничное богослужение транслируется онлайн. Ранее Папа Римский на пустой площади молился о спасении мира от коронавируса.

Месса под руководством Папы Римского Франциска пройдет в воскресенье, 12 апреля. Начало: в 12.00. Трансляцию проведут католическое телевидение EWTN, телеканалы «UA: Первый» и «5 канал».

Окно трансляции откроется перед началом прямого эфира пасхальных богослужений, проходящих в Ватикане.

Ранее сообщалось, что на католическое Благовещение Папа Римский решил провести уникальный эксперимент — он призвал всех христиан помолиться в полдень за избавление мира от пандемии коронавируса COVID-19.

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