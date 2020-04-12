Украина

Тепло перед очередным похолоданием: синоптики рассказали о погоде в начале следующей недели

В Украине последняя неделя перед Пасхой будет холодной с сильным ветром, дождями, местами переходящими в мокрый снег.

По прогнозам Укргидрометцентра, теплым будет только понедельник, 13 апреля. В большинстве областей воздух прогреется до + 15 + 20 градусов. Осадки не ожидаются. Беспокоить будет только ветер.

Во вторник, 14 апреля, во Львове, Луцке, Ровно и Житомире пройдут дожди. На остальной территории сухо с переменной облачностью. Ночью температура опустится до 1−2 градусов мороза. Днем на большей части +14- +16, на западе до +21.

В Вербное воскресенье во всех областях Украины осадки не ожидаются, ветер стихнет, будет относительно тепло. Ночью 12 апреля в западных, северных, центральных и восточных областях возможны заморозки на поверхности почвы и в воздухе до минус 5 градусов.

В Киеве 12 апреля без существенных осадков, днем ​​около 13 градусов тепла.

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Фото Сергея Тушинского «ФАКТЫ»



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