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Тепло перед очередным похолоданием: синоптики рассказали о погоде в начале следующей недели
В Украине последняя неделя перед Пасхой будет холодной с сильным ветром, дождями, местами переходящими в мокрый снег.
По прогнозам Укргидрометцентра, теплым будет только понедельник, 13 апреля. В большинстве областей воздух прогреется до + 15 + 20 градусов. Осадки не ожидаются. Беспокоить будет только ветер.
Во вторник, 14 апреля, во Львове, Луцке, Ровно и Житомире пройдут дожди. На остальной территории сухо с переменной облачностью. Ночью температура опустится до 1−2 градусов мороза. Днем на большей части +14- +16, на западе до +21.
В Вербное воскресенье во всех областях Украины осадки не ожидаются, ветер стихнет, будет относительно тепло. Ночью 12 апреля в западных, северных, центральных и восточных областях возможны заморозки на поверхности почвы и в воздухе до минус 5 градусов.
В Киеве 12 апреля без существенных осадков, днем около 13 градусов тепла.
Эксклюзивный материал о погоде на Пасху, а также до конца весны, читайте на сайте «ФАКТОВ».
Фото Сергея Тушинского «ФАКТЫ»
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Выходит утром на крыльцо теща с метлой в руках. Зять ее спрашивает: « Что это вы, мама, подметать собрались или куда-то летите?»