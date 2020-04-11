27.05 / 27.47 29.28 / 29.89
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Лучше остаться дома: синоптик предупредила о резком похолодании и мокром снеге

18:25 11 апреля 2020 480
похолодание
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Украину идет резкое похолодание, сильный штормовой ветер, дожди и даже снег. Вся неделя перед Пасхой, кроме понедельника, будет холодной, «мокрой», с ветрами и местами с небольшим снегом. Такой прогноз опубликовала в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Непогода и ветер, северо-западного и северного направления, прекратятся только к концу недели, когда немного потеплеет.

«Учитывая, что для большинства из нас дома будет много работы, то будем согреваться уборкой, наведением порядков, а ближе к четвергу начнутся печься пасхи. И это тепло из духовок и печей, вместе с невероятным запахом, точно согреет», — пишет Диденко.

По прогнозу синоптика, в воскресенье, 12 апреля, ветер, который всю субботу свирепствовал в Украине, немного утихнет, станет умеренным, даже слабым, и сменит направление на юго-западное.

А в понедельник, 13 апреля, в большинстве областей Украины ощутимо потеплеет до + 15 + 20 градусов. Но ветер снова станет сильным, хотя и юго-западным.

Эксклюзивный материал о погоде на Пасху, а также до конца весны, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Сергея Тушинского «ФАКТЫ»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Елена Кравец

«Солнышко смотрит на воду и на меня»: Елена Кравец показала редкое фото сына

Александра Навроцкая

«Затащили в автобус и поставили на колени»: киевлянка пожаловалась на полицейский беспредел

Вербное воскресенье

Поздравления с Вербным воскресеньем 2020 и праздничные открытки

похолодание

Лучше остаться дома: синоптик предупредила о резком похолодании и мокром снеге

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер