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Лучше остаться дома: синоптик предупредила о резком похолодании и мокром снеге
В Украину идет резкое похолодание, сильный штормовой ветер, дожди и даже снег. Вся неделя перед Пасхой, кроме понедельника, будет холодной, «мокрой», с ветрами и местами с небольшим снегом. Такой прогноз опубликовала в Facebook синоптик Наталья Диденко.
Непогода и ветер, северо-западного и северного направления, прекратятся только к концу недели, когда немного потеплеет.
«Учитывая, что для большинства из нас дома будет много работы, то будем согреваться уборкой, наведением порядков, а ближе к четвергу начнутся печься пасхи. И это тепло из духовок и печей, вместе с невероятным запахом, точно согреет», — пишет Диденко.
По прогнозу синоптика, в воскресенье, 12 апреля, ветер, который всю субботу свирепствовал в Украине, немного утихнет, станет умеренным, даже слабым, и сменит направление на юго-западное.
А в понедельник, 13 апреля, в большинстве областей Украины ощутимо потеплеет до + 15 + 20 градусов. Но ветер снова станет сильным, хотя и юго-западным.
Эксклюзивный материал о погоде на Пасху, а также до конца весны, читайте на сайте «ФАКТОВ».
Фото Сергея Тушинского «ФАКТЫ»
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