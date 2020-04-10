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Украина

Вербное воскресенье-2020: где смотреть церковные богослужения онлайн (видео)

20:00 10 апреля 2020 59
Свято-Михайловский собор
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Христиане восточного обряда 12 апреля будут отмечать Вербное воскресенье. В связи тем, что в Украине действуют ограничения из-за пандемии коронавируса, Православная церковь Украины попросила мирян остаться в дома — для них будут организованы онлайн-трансляции праздничных богослужений.

В воскресенье, 12 апреля, в 10:00 начнется Божественная литургия в Свято-Михайловском кафедральном соборе ПЦУ. Онлайн трансляцию богослужения проведет «Первый национальный» (UA: Перший).

В 8:00 начнется богослужение в Трапезном храме Киево-Печерской лавры. Онлайн трансляцию будет вести 112.ua.

Вербное воскресенье отмечают также католики восточного обряда.

Напоминаем, что в дни христианской Пасхи, иудейского Песаха и мусульманских ночи Бараат и начала месяца Рамадан богослужения в храмах Украины всех конфессий будут проводиться онлайн.Это связан с введенным в стране карантином.

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