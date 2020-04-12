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Вербное воскресенье: что запрещено делать в этот день
В один из самых светлых христианских праздников, Вербное воскресенье, которое в этом году православные и грекокатолики отмечают 12 апреля, нужно отказаться от любой работы, даже приготовления пищи, а посвятить день делам духовным.
В народе вообще считалось, что любая работа, в том числе приготовление еды, в этот священный день может накликать беду.
Уборку, стирку, шитье и подобные также дела стоит перенести.
Как и в любой день, особенно в религиозный праздник, нужно избегать ссор, скандалов, употребления бранных слов и всего того, что может нанести вред любому человеку.
Несмотря на пост, в Вербное воскресенье делается послабление — постящимся разрешено есть рыбные блюда и выпить немного красного вина.
«ФАКТЫ» собрали молитвы, которые чаще всего звучат в этот день. А также подготовили подборку душевных поздравлений и пожеланий с Вербным воскресением.
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