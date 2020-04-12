27.05 / 27.47 29.28 / 29.89
Киев: +3
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Вербное воскресенье: что запрещено делать в этот день

7:59 12 апреля 2020 2941
верба
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В один из самых светлых христианских праздников, Вербное воскресенье, которое в этом году православные и грекокатолики отмечают 12 апреля, нужно отказаться от любой работы, даже приготовления пищи, а посвятить день делам духовным.

В народе вообще считалось, что любая работа, в том числе приготовление еды, в этот священный день может накликать беду.

Уборку, стирку, шитье и подобные также дела стоит перенести.

Как и в любой день, особенно в религиозный праздник, нужно избегать ссор, скандалов, употребления бранных слов и всего того, что может нанести вред любому человеку.

Несмотря на пост, в Вербное воскресенье делается послабление — постящимся разрешено есть рыбные блюда и выпить немного красного вина.

«ФАКТЫ» собрали молитвы, которые чаще всего звучат в этот день. А также подготовили подборку душевных поздравлений и пожеланий с Вербным воскресением.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

верба

Вербное воскресенье: что запрещено делать в этот день

Молитвы

Молитвы на Вербное воскресенье 2020

Вербное воскресенье

Вербное воскресенье 2020: лучшие пожелания, открытки, стихи

Вербное воскресенье

Вербное воскресенье 2020: душевные поздравления и красивые открытки

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер