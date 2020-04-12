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Украина

Коронавирус обнаружили в монастыре под Одессой

16:18 12 апреля 2020 471
Свято-Воскресенский монастырь
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

Как стало известно «ФАКТАМ», Covid-19 выявили у монахини Свято-Воскресенского монастыря в городе Теплодаре. Результат теста был подтвержден вечером 11 апреля. Напомним, 12 апреля в Одесской области зафиксирован первый случай смерти пациента от коронавируса.

Монахиню несколько дней назад госпитализировали в Беляевскую центральную районную больницу с почечной коликой. Там же ей провели ПЦР- тестирование на наличие коронавируса.

Известно, что заболевшая работала в церковной лавке и контактировала со многими людьми — как непосредственно в монастыре, так и с прихожанами-жителями Теплодара и его окрестностей и приезжими паломниками.

Возникает логичный вопрос: как теперь быть? Если обратиться к европейскому опыту, то в конце марта два монастыря — один в Риме, другой — в городе неподалеку от итальянской столицы — были полностью изолированы после того, как у тамошних монахинь выявили коронавирус.

«В Гроттаферрате, городе на окраине столичного района Рима, в монашеской общине Дочерей Сан- Камилло выявлено 40 сестер с положительным результатом на COVID-19, одна из которых была госпитализирована. В монастыре проживают около 50 сестер. Эта монашеская община обычно занята заботой о больных», — сообщают итальянские СМИ.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти от коронавируса монаха Киево-Печерской лавры.


На фото: Свято-Воскресенский теплодарский монастырь

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Коронавирус обнаружили в монастыре под Одессой

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