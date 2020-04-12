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Бесплатные маски вместо штрафов: полиция Черкасс перешла на гуманный способ борьбы с нарушителями карантина (фото)
В период ужесточения режима карантина, когда выход на улицу без медицинской маски или респиратора может обернуться штрафом в 17 тысяч гривен, инициатива полиции Чекрасс пришлась жителям этого города очень даже по нраву: уже несколько дней патрульные бесплатно раздают медицинские маски прохожим, у которых по тем или иным причинам нет этого средства защиты. «Полицейские с радостью подарят вам маски вместо штрафа», — заверяет на своей странице в Facebook пресс-секретарь патрульной полиции Черкасс Зоя Вовк.
Оказывается, эта акция стала возможной благодаря благотворительному фонду «Черкассы против COVID-19», который после начала карантина создали предприниматели города. Ежедневно патрульным выдают по 500 масок для раздачи населению. Важно, что эта акция планируется до конца карантина. Зоя Вовк говорит, что черкаcчане очень удивляются, когда остановившие их патрульные вместо того, чтобы составлять протокол за отсутствие маски, выдают ее, да еще и бесплатно. При этом пресс-секретарь предупреждает, что злостных нарушителей требований карантина полиция будет наказывать по всей строгости закона.
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о скандале, который вызвало жесткое задержание одесскими полицейскими «нарушителя карантина». Тем временем на Буковине суд отказался наказывать мужчину, который находился без маски в общественном месте.
Фото патрульной полиции Черкасс и телеканала ICTV
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