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Общество и люди

На Буковине суд отказался наказывать мужчину, находившегося без маски в общественном месте

12:06 12 апреля 2020 519
маска
Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Черновицкой области закрыли административное дело в отношении мужчины, который нарушил требования карантина и находился в общественном месте без маски. Решение принял Кельменецкий районный суд.

Протокол об административном нарушении полицейские составили на мужчину 6 апреля за то, что он был на остановке общественного транспорта села Нагоряны без защитной маски.

Мужчина объяснил, что не мог купить в селе защитную маску или изготовить ее, потому находился без маски, о чем сожалеет и раскаивается. Бесплатно маску ему никто не предлагал. Денег у него тоже не было.

Суд решил закрыть дело за отсутствием административного правонарушения.

Мужчине грозил штраф в размере 17 тысяч гривен.

Напомним, что 12 марта в Украине введен карантин в связи с пандемией коронавируса. С 6 апреля правительство ужесточило карантинные меры и обязало людей в общественных местах носить маски.

«ФАКТЫ» публиковали разъяснения доктора Комаровского о том, почему во время карантина власти настаивают на ношении масок, даже если те не спасают от вируса.

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