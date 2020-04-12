27.11 / 27.44 29.37 / 29.89
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Страстная неделя 2020: открытки, поздравления, смс

17:32 12 апреля 2020 66
Страстная неделя
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

Страстная неделя — это последние шесть дней Великого поста перед Пасхой.

«ФАКТЫ» собрали открытки и поздравления, которые вы можете отправить друзьям и близким и напомнить им о Страстной седмице.

Читайте также: Страстная неделя 2020: как молиться дома

Страстная неделя

Великий Пост к концу идет,
И скоро день Великой Пасхи.
Душа от трепета поет,
И мы все знаем — не напрасно.

Страстной недели час пришел,
Все ждут, готовятся, трепещут.
И каждый сам себя нашел,
Душа от счастья рукоплещет.

Страстная неделя

***
Звенит апрель. Идет Страстная.
Душа от солнца тихо тает.
Сойдут снега, оставив лужи,
Как след греха. Он нам не нужен.

Откроем Богу свои души!
Пусть солнце веры лужи сушит!
Пускай прольется свет прекрасный,
Очистив души перед Пасхой!

Страстная неделя
***
Помолимся на Страстной неделе,
Подумаем о душе, а не о теле!
Попросим у Господа смирения,
Добра, мира и терпения!

Попросим у Бога человеколюбия,
Пусть гордыня нас не погубит,
Попросим миролюбия и благости,
Чтоб жизнь была нам только в радость!

Страстная неделя

***
Страстная неделя венчает наш пост.
А смысл ведь ее удивительно прост:
Очистим мы душу от бед и грехов,
Избавим ее от печали оков.

Позволим себе просмотреть свою жизнь,
Убрать, что не нужно. До пола склонись.
Услышать, узнать, что Господь все ж воскрес.
И с радостью встретить подарок Небес!

Страстная неделя

У нас вы также можете найти поздравления с Пасхой.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

прихожане в церкви в Вербное воскресенье

"Будет хуже, чем в Италии": в сети гневно отреагировали на толпы прихожан в церквях (фото)

Александра Навроцкая

«Затащили в автобус и поставили на колени»: киевлянка пожаловалась на полицейский беспредел

Коронавирус в Украине

Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)

пасха

Неудобно получилось: Шмыгаль перепутал Пасху с Рождеством в поздравлении католикам

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер