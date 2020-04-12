- 18:25 Страстная неделя: как подготовиться к Пасхе и чего нельзя делать накануне торжества (рецепты пасок)
- 18:10 Неудобно получилось: Шмыгаль перепутал Пасху с Рождеством в поздравлении католикам
- 18:07 "Будет хуже, чем в Италии": в сети гневно отреагировали на толпы прихожан в церквях
- 18:04 Умер легендарный экс-вратарь «Челси» по прозвищу Кот
- 17:45 На Николаевщине власти "изолировали" село, где обнаружили первых в области зараженных коронавирусом
- 17:32 Страстная неделя 2020: открытки, поздравления, смс
- 16:56 В Закарпатье завели дело на врача из-за смертельного случая заражения COVID-19: что произошло
- 16:50 Под Ровно горит монастырь, с огнем борются десятки пожарных
- 16:50 Страстная неделя 2020: как молиться дома
- 16:48 Бесплатные маски вместо штрафов: полиция Черкасс перешла на гуманный способ борьбы с нарушителями карантина
- 16:20 В понедельник +22, во вторник — мокрый снег: украинцев предупредили о резкой перемене погоды
- 16:18 Коронавирус обнаружили в монастыре под Одессой
Страстная неделя 2020: открытки, поздравления, смс
Страстная неделя — это последние шесть дней Великого поста перед Пасхой.
«ФАКТЫ» собрали открытки и поздравления, которые вы можете отправить друзьям и близким и напомнить им о Страстной седмице.
Читайте также: Страстная неделя 2020: как молиться дома
Великий Пост к концу идет,
И скоро день Великой Пасхи.
Душа от трепета поет,
И мы все знаем — не напрасно.
Страстной недели час пришел,
Все ждут, готовятся, трепещут.
И каждый сам себя нашел,
Душа от счастья рукоплещет.
***
Звенит апрель. Идет Страстная.
Душа от солнца тихо тает.
Сойдут снега, оставив лужи,
Как след греха. Он нам не нужен.
Откроем Богу свои души!
Пусть солнце веры лужи сушит!
Пускай прольется свет прекрасный,
Очистив души перед Пасхой!
***
Помолимся на Страстной неделе,
Подумаем о душе, а не о теле!
Попросим у Господа смирения,
Добра, мира и терпения!
Попросим у Бога человеколюбия,
Пусть гордыня нас не погубит,
Попросим миролюбия и благости,
Чтоб жизнь была нам только в радость!
***
Страстная неделя венчает наш пост.
А смысл ведь ее удивительно прост:
Очистим мы душу от бед и грехов,
Избавим ее от печали оков.
Позволим себе просмотреть свою жизнь,
Убрать, что не нужно. До пола склонись.
Услышать, узнать, что Господь все ж воскрес.
И с радостью встретить подарок Небес!
У нас вы также можете найти поздравления с Пасхой.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
В сельском магазине: — У вас есть сыр «Рокфор»? — А что это такое? — Это такой сыр с плесенью. — Сыра нет, но есть колбаса «Рокфор», беляши «Рокфор» и селедка «Рокфор».