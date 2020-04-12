Страстная неделя 2020: открытки, поздравления, смс

Общество и люди

Страстная неделя — это последние шесть дней Великого поста перед Пасхой.

«ФАКТЫ» собрали открытки и поздравления, которые вы можете отправить друзьям и близким и напомнить им о Страстной седмице.

Великий Пост к концу идет,

И скоро день Великой Пасхи.

Душа от трепета поет,

И мы все знаем — не напрасно.

Страстной недели час пришел,

Все ждут, готовятся, трепещут.

И каждый сам себя нашел,

Душа от счастья рукоплещет.

***

Звенит апрель. Идет Страстная.

Душа от солнца тихо тает.

Сойдут снега, оставив лужи,

Как след греха. Он нам не нужен.

Откроем Богу свои души!

Пусть солнце веры лужи сушит!

Пускай прольется свет прекрасный,

Очистив души перед Пасхой!



***

Помолимся на Страстной неделе,

Подумаем о душе, а не о теле!

Попросим у Господа смирения,

Добра, мира и терпения!

Попросим у Бога человеколюбия,

Пусть гордыня нас не погубит,

Попросим миролюбия и благости,

Чтоб жизнь была нам только в радость!

***

Страстная неделя венчает наш пост.

А смысл ведь ее удивительно прост:

Очистим мы душу от бед и грехов,

Избавим ее от печали оков.

Позволим себе просмотреть свою жизнь,

Убрать, что не нужно. До пола склонись.

Услышать, узнать, что Господь все ж воскрес.

И с радостью встретить подарок Небес!

У нас вы также можете найти поздравления с Пасхой.

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