27.11 / 27.44 29.37 / 29.89
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Великий понедельник 2020: что нельзя делать в этот день и как молиться

23:12 12 апреля 2020 53
Великий понедельник
Марина ГЕРДАН, «ФАКТЫ»

13 апреля начинается Страстная неделя. И начинает ее Великий понедельник — день, когда стоит усердно молиться.

«ФАКТЫ» собрали для вас молитвы, приметы и запреты этого дня.

Читайте также: Страстная неделя 2020: как молиться дома

Молитвы

Начинать Великий понедельник нужно с молитвы: «О Господь наш Всевластный! Ты даровал жизнь каждому из нас. Так не оставь же нас без внимания Своего, поддержки и покровительства. Подари Свое благословение, прости за проступки греховные и помоги соблазны и искушения. Да будет на все воля Твоя. Аминь». Эту же молитву читают в обед и перед сном.

Перед каждым приемом пищи также усердно молятся: «Господь мой, я благодарен Тебе за дарованную Тобой пищу! Благослови душу мою, не покидай меня, помогай во всем и стань моим покровителем. Не оставляй меня ни в радости, ни в печали. Подари исцеление душе моей, прости за греховные помыслы и деяния да укрепи здоровье мое через пищу, что подарил Ты мне. Во веки веков. Аминь».

Приметы Великого понедельника

Если в этот день солнечно — летом будет хороший урожай.

Если умыться святой водой — будешь здоровым целый год.

Что нельзя делать

Нельзя ссориться, сквернословить, вспоминать старые обиды, критиковать и осуждать других людей.

А вот сделать генеральную уборку нужно. В народе говорят, что хозяйка в этот день, убирая, вымывает все болезни домочадцев. Да и позже хозяйственные дела не будут отвлекать от молитвы.

А если вы хотите поддержать близких и пожелать им хорошей Страстной недели, то вам поможет наш материал со стихами и открытками.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

кракатау

В Индонезии проснулся вулкан Кракатау: впечатляющее видео

Великий понедельник

Великий понедельник 2020: что нельзя делать в этот день и как молиться

рада

"Слуги народа" приведены в готовность №1: СМИ узнали дату и цель внеочередного заседания Рады

щербак боевик

Россия отказала соратнику боевика "Моторолы" в политическом убежище и выдала его Казахстану

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер