Общество и люди

Великий понедельник 2020: что нельзя делать в этот день и как молиться

13 апреля начинается Страстная неделя. И начинает ее Великий понедельник — день, когда стоит усердно молиться.

«ФАКТЫ» собрали для вас молитвы, приметы и запреты этого дня.

Молитвы

Начинать Великий понедельник нужно с молитвы: «О Господь наш Всевластный! Ты даровал жизнь каждому из нас. Так не оставь же нас без внимания Своего, поддержки и покровительства. Подари Свое благословение, прости за проступки греховные и помоги соблазны и искушения. Да будет на все воля Твоя. Аминь». Эту же молитву читают в обед и перед сном.

Перед каждым приемом пищи также усердно молятся: «Господь мой, я благодарен Тебе за дарованную Тобой пищу! Благослови душу мою, не покидай меня, помогай во всем и стань моим покровителем. Не оставляй меня ни в радости, ни в печали. Подари исцеление душе моей, прости за греховные помыслы и деяния да укрепи здоровье мое через пищу, что подарил Ты мне. Во веки веков. Аминь».

Приметы Великого понедельника

Если в этот день солнечно — летом будет хороший урожай.

Если умыться святой водой — будешь здоровым целый год.

Что нельзя делать

Нельзя ссориться, сквернословить, вспоминать старые обиды, критиковать и осуждать других людей.

А вот сделать генеральную уборку нужно. В народе говорят, что хозяйка в этот день, убирая, вымывает все болезни домочадцев. Да и позже хозяйственные дела не будут отвлекать от молитвы.

А если вы хотите поддержать близких и пожелать им хорошей Страстной недели, то вам поможет наш материал со стихами и открытками.

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