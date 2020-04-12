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Украина

В лидерах Киев и Черновицкая область: в Минздраве показали динамику распространения COVID-19 в стране

23:22 12 апреля 2020 86
Коронавирус в Украине
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Опровергнув популярный миф о возможности выявить заражение коронавирусом домашними средствами, Министерство здравоохранения решило также опубликовать динамику распространения опасного заболевания по областям Украины.

Эти данные приводятся в Telegram-канале ведомства.

Так, по данным Минздрава, наибольшая динамика распространения коронавируса наблюдается в Черновицкой области, где зафиксировано 432 подтвержденных случая, и Киеве с показателем — 416. На третьем месте — Ивано-Франковская область с 291 случаем заражения.

«Эти регионы являются лидерами по количеству случаев COVID-19 с самого начала эпидемии», — сказано в сообщении.

При этом наименьшая динамика распространения коронавируса фиксируется в Николаевской (2), Луганской (3) и Черниговской (9) областях.

«Дольше всего заражения отсутствовали именно в Николаевской области», — уточнили в Минздраве.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 09:30 12 апреля, в Украине подтверждены 2777 случаев COVID-19. При этом зафиксированы 83 случая с летальным исходом (жертвами заболевания стали 40 мужчин и 43 женщины) и 89 случаев выздоровления пациентов.

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