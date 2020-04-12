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В лидерах Киев и Черновицкая область: в Минздраве показали динамику распространения COVID-19 в стране
Опровергнув популярный миф о возможности выявить заражение коронавирусом домашними средствами, Министерство здравоохранения решило также опубликовать динамику распространения опасного заболевания по областям Украины.
Эти данные приводятся в Telegram-канале ведомства.
Так, по данным Минздрава, наибольшая динамика распространения коронавируса наблюдается в Черновицкой области, где зафиксировано 432 подтвержденных случая, и Киеве с показателем — 416. На третьем месте — Ивано-Франковская область с 291 случаем заражения.
«Эти регионы являются лидерами по количеству случаев COVID-19 с самого начала эпидемии», — сказано в сообщении.
При этом наименьшая динамика распространения коронавируса фиксируется в Николаевской (2), Луганской (3) и Черниговской (9) областях.
«Дольше всего заражения отсутствовали именно в Николаевской области», — уточнили в Минздраве.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на 09:30 12 апреля, в Украине подтверждены 2777 случаев COVID-19. При этом зафиксированы 83 случая с летальным исходом (жертвами заболевания стали 40 мужчин и 43 женщины) и 89 случаев выздоровления пациентов.
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В лидерах Киев и Черновицкая область: в Минздраве показали динамику распространения COVID-19 в стране
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