Хотела, но не могла: редкая болезнь годами мешала женщине заниматься сексом

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В том, что каждая десятая женщина в отношениях забыла про секс, не всегда следует винить мужчину: это доказывает история жительницы американского города Майами-Бич, которая из-за редкой болезни постоянно испытывала болезненное сексуальное возбуждение, но месяцами избегала секса с мужем.

Об этом пишет «Экспресс-газета» со ссылкой на Unilad.

Сообщается, что Лиор Шварц заметила первые симптомы еще в декабре 2012 года. Она регулярно испытывала беспричинное возбуждение, которое не сопровождалось сексуальным влечением и вызывало боль.

«Похоже на покалывание в области гениталий, при котором хочется только одного: либо надавить туда, либо мастурбировать, чтобы перестало болеть», — объясняет она.

В стрессовых ситуациях и перед сном ее состояние ухудшалось. Лиор обнаружила, что секс также причиняет ей боль. К тому времени она второй месяц встречалась с Джонатаном — своим будущим мужем. Молодой человек с пониманием отнесся к ее трудностям и безропотно переносил многомесячное воздержание вместе с ней.

В марте 2013 года Лиор выяснила, что похожие симптомы характерны для постоянного расстройства генитального возбуждения — женского аналога приапизма. Она обратилась к специалисту, который подтвердил ее догадку, также диагностировав у нее дисфункцию тазового дна и внутритканевый цистит.

По рекомендации специалиста женщина стала заниматься физиотерапией, однако победить заболевание не удавалось шесть лет. Все это время Джонатан оставался с Лиор. «За эти годы было несколько раз, когда мы месяцами не занимались сексом, пока я боролась с симптомами при помощи физиотерапии», — говорит она. В марте 2019 года они поженились.

Справиться с болью помогли инъекция ботокса в половой нерв и вестибулектомия, которые Лиор пережила осенью 2019 года. После них молодоженам пришлось воздерживаться от секса еще четыре месяца, зато теперь их половая жизнь протекает почти без проблем. По словам Лиор, она решила обнародовать свою историю, чтобы поддержать других женщин с той же болезнью.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что известный украинский педиатр Евгений Комаровский считает, что возможность заниматься сексом важна для выживания нации при пандемии коронавируса COVID-19. По словам Комаровского, сохранение полового влечения свидетельствует о том, что человек переносит болезнь в легкой форме, «ибо, когда размножаться хочется больше, чем жить — это очень хороший симптом». В то же время партнером для секса в сложившейся ситуации может быть только муж/жена или сожитель/cожительница больного, ведь приглашать к себе посторонних нельзя.

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