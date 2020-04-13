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Украина

Зеленский срочно встретится с нардепами от "Слуги народа": о чем будут говорить

11:38 13 апреля 2020 60
Зеленский
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В понедельник, 13 апреля, после внеочередного заседания парламента, президент Украины Владимир Зеленский встретиться с народными депутатами из фракции партии «Слуга народа».

Как сообщает «РБК-Украина» со ссылкой на источники в президентской фракции, на заседании, которое запланировано на 17:00, вероятно, будет обсуждаться ситуация с так называемым «законом о банках», принятие которого необходимо для сотрудничества с МВФ, и к которому нардепы, в том числе, и «слуги народа», внесли более 16 тысяч поправок.

«Считаю, что мы должны обсудить нашу политическую стратегию, если мы говорим о голосовании за закон о банках», — отметил собеседник информагентства и добавил, что Зеленский хочет услышать объяснения от депутатов по огромному количеству правок.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», внефракционный народный депутат Антон Поляков, в свое время исключенный из фракции партии «Слуга народа», подал более шести тысяч поправок к «закону о банках», но заявил, что согласен их отозвать, если Верховная Рада выполнит его требования. Они, в частности, касаются пересмотра закона о рынке земли и медицинской реформы.

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