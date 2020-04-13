12-летняя дочь Миллы Йовович снялась в фотосессии, видео и дала интервью

Шоу-бизнес

Старшая дочь актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона, которая недавно получила роль Венди в новом фильме о Питере Пэне и сыграла в картине «Черная вдова» Наташу Романофф в детстве, снялась в фотосессии и дала интервью журналу Flaunt. Издание также опубликовало видеоролик с 12-летней Эвер Андерсон.

Эвер призналась, что ей по душе актерское ремесло — ей нравится перевоплощаться в других людей, это похоже на игру. Она говорит, что росла на съемочных площадках, наблюдая за работой родителей и находя ее волнующей. Девочка призналась, что самое трудное в том, что происходишь из звездной семьи — доказать, что у тебя есть свой собственный талант. «Я хочу тяжело работать и пойти по собственному пути, чтобы люди не видели во мне лишь дочь своих родителей», — заявила она.

Эвер, которая свободно говорит не только по-английски, но также по-французски и по-русски (ее мать, как известно, родилась в Киеве в семье советской актрисы и врача их Черногории) также рассказала, что ей нравится быть старшей сестрой пятилетней Дэшилл и двухмесячной Ошин.

В интервью Эвер рассказала, что если бы могла выбирать суперсилу, то выбрала бы возможность становиться невидимой, чтобы выбираться из неловких ситуаций, или же воплощать все свои желания в жизнь.

«Я могла бы сделать так, чтобы плохие вещи не случались — такие, как глобальное потепление. Или же создать достаточно еды для того, чтобы положить конец голоду. И я могла бы также остановить сексизм!» — заявила восходящая звезда.

Милла Йовович, к слову, сама начала карьеру очень рано, снимаясь в качестве модели для журналов. В то время это вызвало волну критики и дискуссию по поводу проблемы привлечения несовершеннолетних в шоу-бизнес.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что новорожденная дочь Миллы Йовович тяжело заболела.

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