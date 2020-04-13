- 11:45 12-летняя дочь Миллы Йовович снялась в фотосессии, видео и дала интервью
- 11:38 Зеленский срочно встретится с нардепами от "Слуги народа": о чем будут говорить
- 11:34 Оля Фреймут потеряла близкого человека
- 11:15 Море на карантине: что сейчас происходит в курортной Кирилловке
- 11:11 Четырехкратная олимпийская чемпионка сняла штаны, стоя на руках: впечатляющее видео
- 10:55 В Ровенской области пьяный водитель насмерть сбил пенсионерку и "сбежал" с места аварии в столб
- 10:48 Больной Александр Васильев обратился к поклонникам из Коммунарки
- 10:39 Плюс к коронавирусу: по югу США пронеслись разрушительные торнадо
- 10:31 Количество заболеваний COVID-19 в ВСУ выросло до 19
- 10:16 Месси оценит: маленький фанат звезды «Барселоны» забил ударом через себя
- 10:09 Бюджет и земля: онлайн-трансляция внеочередного заседания Рады 13 апреля
- 10:09 Коронавирус в Украине: статистика заболеваемости и смертности по областям (обновляется)
12-летняя дочь Миллы Йовович снялась в фотосессии, видео и дала интервью
Старшая дочь актрисы Миллы Йовович и режиссера Пола Андерсона, которая недавно получила роль Венди в новом фильме о Питере Пэне и сыграла в картине «Черная вдова» Наташу Романофф в детстве, снялась в фотосессии и дала интервью журналу Flaunt. Издание также опубликовало видеоролик с 12-летней Эвер Андерсон.
Эвер призналась, что ей по душе актерское ремесло — ей нравится перевоплощаться в других людей, это похоже на игру. Она говорит, что росла на съемочных площадках, наблюдая за работой родителей и находя ее волнующей. Девочка призналась, что самое трудное в том, что происходишь из звездной семьи — доказать, что у тебя есть свой собственный талант. «Я хочу тяжело работать и пойти по собственному пути, чтобы люди не видели во мне лишь дочь своих родителей», — заявила она.
Эвер, которая свободно говорит не только по-английски, но также по-французски и по-русски (ее мать, как известно, родилась в Киеве в семье советской актрисы и врача их Черногории) также рассказала, что ей нравится быть старшей сестрой пятилетней Дэшилл и двухмесячной Ошин.
В интервью Эвер рассказала, что если бы могла выбирать суперсилу, то выбрала бы возможность становиться невидимой, чтобы выбираться из неловких ситуаций, или же воплощать все свои желания в жизнь.
«Я могла бы сделать так, чтобы плохие вещи не случались — такие, как глобальное потепление. Или же создать достаточно еды для того, чтобы положить конец голоду. И я могла бы также остановить сексизм!» — заявила восходящая звезда.
Милла Йовович, к слову, сама начала карьеру очень рано, снимаясь в качестве модели для журналов. В то время это вызвало волну критики и дискуссию по поводу проблемы привлечения несовершеннолетних в шоу-бизнес.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что новорожденная дочь Миллы Йовович тяжело заболела.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!