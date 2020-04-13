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«Так до осени будем на карантине»: фото киевских спортсменов вызвало оживленные споры в сети
Спортсмены из Киева, несмотря на карантин, не прекращают тренировки на открытом воздухе — об этом свидетельствует публикация в Instagram, которую сделала руководитель бегового клуба Анна Покаместова.
«Больше жизни, вот она: people, people running, лес, много леса, не правильный день, правильный vibes», — написала Покаместова и разместила фото с пробежки.
Фотография вызвала противоречивые комментарии. Некоторые подписчики восхищаются спортсменами, но есть и те, кто утверждает, что из-за таких нарушителей введенных правительством ограничений всем придется до осени сидеть на карантине.
Ранее сообщалось, что в киевском Гидропарке спортсмены устроили столкновения с полицией, которая перекрыла площадку с тренажерами. Конфликт привел к тому, что несколько человек были задержаны полицией и доставлены в территориальное управление.
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— Знаете, в детстве я боялся темноты. Теперь же, когда вижу свой счет за электроэнергию, я боюсь света!..