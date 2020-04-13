Здоровье и медицина

«Так до осени будем на карантине»: фото киевских спортсменов вызвало оживленные споры в сети

Спортсмены из Киева, несмотря на карантин, не прекращают тренировки на открытом воздухе — об этом свидетельствует публикация в Instagram, которую сделала руководитель бегового клуба Анна Покаместова.

«Больше жизни, вот она: people, people running, лес, много леса, не правильный день, правильный vibes», — написала Покаместова и разместила фото с пробежки.

Фотография вызвала противоречивые комментарии. Некоторые подписчики восхищаются спортсменами, но есть и те, кто утверждает, что из-за таких нарушителей введенных правительством ограничений всем придется до осени сидеть на карантине.

Ранее сообщалось, что в киевском Гидропарке спортсмены устроили столкновения с полицией, которая перекрыла площадку с тренажерами. Конфликт привел к тому, что несколько человек были задержаны полицией и доставлены в территориальное управление.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter