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Здоровье и медицина

«Так до осени будем на карантине»: фото киевских спортсменов вызвало оживленные споры в сети

14:35 13 апреля 2020 429
Спортсмены
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Спортсмены из Киева, несмотря на карантин, не прекращают тренировки на открытом воздухе — об этом свидетельствует публикация в Instagram, которую сделала руководитель бегового клуба Анна Покаместова.

«Больше жизни, вот она: people, people running, лес, много леса, не правильный день, правильный vibes», — написала Покаместова и разместила фото с пробежки.

Фотография вызвала противоречивые комментарии. Некоторые подписчики восхищаются спортсменами, но есть и те, кто утверждает, что из-за таких нарушителей введенных правительством ограничений всем придется до осени сидеть на карантине.

Ранее сообщалось, что в киевском Гидропарке спортсмены устроили столкновения с полицией, которая перекрыла площадку с тренажерами. Конфликт привел к тому, что несколько человек были задержаны полицией и доставлены в территориальное управление.

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