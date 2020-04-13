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Общество и люди

Вместо посещения парков киевлянам предлагают видеопрогулки по ним (видео)

15:33 13 апреля 2020 78
Вместо посещения парков киевлянам предлагают видеопрогулки по ним (видео)
Юлия ЛУГОВАЯ, «ФАКТЫ»

У киевлян, лишенных права посещать парки и скверы из-за ужесточения карантинных норм, появилась возможность наверстать упущенное в… Интернет.

В Facebook появилась специальная рубрика «Видеопрогулки по паркам, скверам и бульварам», в которой еженедельно появляются видеоролики из столичных ландшафтных изюминок. Создателями рубрики являются сотрудники КП «Киевзелебуд» Днепровского района Киева.

В частности, 13 апреля они выложили в сеть видеоролик-прогулку по спортивно-оздоровительному парку по улице Шумского.

Как известно, нарушители правил карантина несут административную ответственность в соответствии со ст. 44−3 («Нарушение правил карантина») Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Напомним, ранее сеть поразило массовое пренебрежение карантинными ограничениями, зафиксированное на видео в киевских парках.

Тем не менее ни полиция, ни силовики Нацгвардии пока не могут справиться с массовым стремлением киевлян выбраться на воздух.

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