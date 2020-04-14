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"Маркерная точка": в Минздраве назвали дату возможной вспышки COVID-19 в Украине
Посещение церквей в массовом порядке на Пасху может полностью уничтожить успехи, которые были достигнуты в сдерживании эпидемии COVID-19 благодаря карантину.
Об этом в эфире программы «Свобода слова «на канале ICTV заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
По его словам, Минздрав общался с Советом церквей, со всеми главами церквей о том, что нужно сделать все возможное, чтобы избежать массовых скоплений. И опыт Вербного воскресенья показал, что нарушений в церквях было не очень много.
Но все же отмечены случаи, когда украинцы собирались возле храмов, при этом наблюдались массовые скопления людей.
Это приводило к тесным контактам, а в будущем может привести и к всплеску заболеваемости COVID-19.
«Маркерная точка — это 24 апреля, дата, которая нам покажет ситуацию, это как раз 5−7 день после Пасхи, мы увидим есть ли у нас всплеск после празднования этого праздника» — добавил он.
При этом Ляшко призвал украинцев отпраздновать Пасху дома, не нарушая карантина.
«Не хватит никаких сил ни полиции, ни эпидемиологов, чтобы закрыть все храмы и закрыть всех людей. Мы рассчитываем на сознательность людей», — сказал он.
Напомним, что Виктор Ляшко допустил коллапс системы здравоохранения в том случае, если коронавирусом заболеет 10% населения страны.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на утро понедельника, 13 апреля, в Украине подтверждены 3102 случая COVID-19. Зафиксированы 93 случая с летальным исходом и 97 случаев выздоровления пациентов.
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