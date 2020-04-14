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Украина

Опасный предел: стало известно, сколько больных COVID-19 одновременно выдержит медицинская система Украины

5:55 14 апреля 2020 13
Скорая
Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

Назвавший «маркерную точку» в противостоянии коронавирусу заместитель министра здравоохранения и главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко считает, что медицинская система Украины может выдержать одновременно не более 3,5 тысяч больных коронавирусом.

Такое мнение он высказал в эфире программы «Свобода слова» на ICTV.

«Мы считаем, что на количество людей, которые будут инфицированы, которые будут с тяжелым течением и будут требовать реанимационных мероприятий. И наш предел, на который мы рассчитывали, и какого мы придерживаемся — не более 3,5 тысяч одновременного пребывания больных в отделениях интенсивной терапии», — сказал он.

Именно при таком количестве больных коронавирусом медики смогут также лечить людей от инфарктов, инсультов и других ургентных состояний.

Также санитарный врач в очередной раз подчеркнул, что распространение заболевания зависит от соблюдения карантина украинцами.

В то же время Ляшко заверил, что на данный момент Украина идет по сценарию, при котором инфицированными будут не более 2% населения.

Напомним, что ситуация с коронавирусом в Киеве остается непростой: в столице наблюдается увеличение количества госпитализированных больных коронавирусом COVID-19. Об этом заявила главный врач Александровской клинической больницы Людмила Антоненко.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по данным на утро понедельника, 13 апреля, в Украине подтверждены 3102 случая COVID-19. Зафиксированы 93 случая с летальным исходом и 97 случаев выздоровления пациентов.

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