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«А где жена?»: экс-супруги Деми Мур и Брюс Уиллис удивили новым фото из карантина
Бывшие супруги Деми Мур и Брюс Уиллис, которые самоизолировались в одном доме вместе с тремя своими взрослыми дочерьми, опубликовали новое уютное семейное фото из карантина. На нем семейство сидит на диване, углубившись в чтение. «Семейный книжный клуб… „Как править миром с вашего дивана — карантинное издание“», — подписала этот снимок Деми у себя в Instagram.
Между тем у фанатов возникает все больше вопросов — где же «действующая» жена Уиллиса Эмма Хемминг и две его младшие дочери — восьмилетняя Мэйбел и пятилетняя Эвелин. Ранее 41-летняя Эмма дала понять, что находится вдали от мужа, написав под одним из предыдущих постов Мур, что она «любит и скучает». Эмма также опубликовала у себя в аккаунте свежее фото своих дочерей.
Решение семьи разделиться поставило фанатов Крепкого орешка в тупик. Однако, пока одни удивляются такому положению вещей, другие радуются, надеясь, что Деми и Брюс воссоединятся. Да и вообще восторгаются такими «высокими отношениями».
Мур и Уиллис, считавшиеся одной из золотых пар Голливуда, поженились в 1987 году, а развелись в 2000-м. У 57-летней Деми и 65-летнего Брюса три взрослые дочери — 31-летняя Румер, 28-летняя Скаут и 26-летняя Таллула. Они составляют компанию маме и папе на карантине — так же, как и бойфренды Таллулы и Скаут Диллон Басс и Джейк Миллер. С ними также сейчас временно живет ассистент Деми. Семейство заперлось в доме около месяца назад.
На модели Эмме Уиллис женился в 2009 году. Мур, которая успела выйти замуж за Эштона Катчера и развестись с ним, в данное время в браке не состоит.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Брюс Уиллис на карантине побрил дочь, после чего она снялась топлес.
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